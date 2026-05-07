Ruský dron zasáhl mateřskou školu v Sumách. Útoky pokračují i v dalších oblastech

Počet obětí ruského dronového útoku, který zasáhl budovu mateřské školy a její okolí, stoupl na dvě. Záchranáři nalezli v sutinách tělo další ženy. Sedm lidí bylo zraněno.
O útoku informoval šéf Sumské oblastní správy Oleh Hryhorov. Ve školce v době výbuchu, jak potvrdily úřady, žádné děti nebyly.
Útok na vzdělávací zařízení přišel v době, kdy Ukrajina vyhlásila jednostranný klid zbraní platný od půlnoci na středu 7. května. Rusko příměří nedodržuje a podle prezidenta Volodymyra Zelenského jej porušilo v den vyhlášení v 1820 případech.
Další případy hlásí i v Záporožské oblasti. Při útoku řízenou leteckou bombou na obec Žovta Kruča zahynula 87letá žena. Ve Vilňansku pak dron zasáhl další obytný objekt a zranil dvě ženy ve věku 21 a 81 let. Celkem přišlo o život 12 civilistů a téměř 50 dalších bylo zraněno.
Jedná se o další vzorec ruských úderů na civilní infrastrukturu v Sumské oblasti, která leží na severovýchodě Ukrajiny přímo u hranice s Ruskem. Město Sumy patří k nejčastěji ostřelovaným civilním cílům v zemi.
Rusko na 8. a 9. května jednostranně vyhlásilo vlastní příměří u příležitosti oslav Dne vítězství. Ruské ministerstvo zahraničí zároveň varovalo, že v případě narušení oslav ze strany Ukrajiny odpoví masivním útokem na Kyjev.