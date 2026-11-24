Ruský bezpilotní letoun v noci na úterý během útoku na západní Ukrajinu krátce narušil polský vzdušný prostor. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že polské ozbrojené síly měly povolení ho sestřelit, po změně kurzu zpět na východ tak ale neučinily.
Rozhodnutí stroj nakonec nesestřelit zdůvodnily polské ozbrojené síly s ohledem na možné ohrožení civilistů a možné následky sestřelu.
Nynější incident se stal krátce poté, co se minulý týden v pátek na jihovýchodě Polska zřítily tři objekty, úřady původně hovořily o dvou střelách a proudovém dronu.
Později uvedly, že všechny tři objekty byly ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte v sobotu při návštěvě Varšavy slíbil Polsku, že NATO bude území všech svých členských zemí bránit.
NATO loni v září kvůli incidentům, kdy vzdušný prostor některých zemí na východním křídle narušovaly ruské drony, zahájilo operaci Eastern Sentry (Východní stráž).
Jejím cílem je posílit schopnost aliance odhalovat, sledovat a reagovat na vzdušné hrozby podél východní hranice NATO.
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