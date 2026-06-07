Ruský dron trefil sklad jaderného paliva u Černobylu. "Mimořádně ohavné," zuří Zelenskyj

Ruský bezpilotní letoun dnes zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva v blízkosti ukrajinské jaderné elektrárny v Černobylu. Úroveň radiace v areálu zůstává stabilní, napsala s odvoláním na úřady agentura Reuters. Rusko, které sousední Ukrajinu ostřeluje od února 2022, se k oznámenému útoku na objekt asi 15 kilometrů od elektrárny zatím nevyjádřilo.
Generální štáb v Kyjevě a ukrajinská jaderná agentura v samostatných prohlášeních uvedly, že budova sloužící k příjmu kontejnerů byla částečně zničena, v době útoku se v ní ale nenacházelo žádné vyhořelé palivo. Vzniklý požár hasiči uhasili a incident si nevyžádal zraněné.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) uvedla, že ruský úder způsobil značné škody na skladu a že tlaková vlna zasáhla i okolní budovy. Ukrajina podle agentury tvrdí, že úroveň radioaktivního záření se drží ve stanovených limitech. MAAE plánuje na místo vyslat svůj tým, aby zkontroloval následky útoku, napsala agentura Reuters.
"Rusové dnes opět zaútočili na speciální zónu v okolí jaderné elektrárny v Černobylu. Dron typu šáhed zasáhl jednu z budov centrálního skladu vyhořelého paliva. Jedná se o zařízení kritické infrastruktury a o mimořádně ohavný ruský útok," uvedl na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
"Není to poprvé, co ruské síly ohrožují ukrajinská jaderná zařízení. Ruské jaderné vydírání a ohrožování jaderné bezpečnosti jsou systematické, záměrné a nepřijatelné. Zaslouží si mezinárodní odsouzení a zvýšený tlak na agresora," napsal na X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Ruský dron loni v únoru poškodil ochranný kryt nad černobylským reaktorem, který byl v dubnu 1986 zničen při havárii a roztavení jádra. Rusko tehdy své zapojení do útoku popřelo. Kyjev a Moskva se také vzájemně obviňují z útoků na Rusy okupovanou jadernou elektrárnu v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny, která je největší v Evropě.
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