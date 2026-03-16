Ruský „bludný“ tanker po zásahu dronem děsí Maltu ekologickou katastrofou

16. 3. Elena
Reklama
Reklama
Ruský 'bludný' tanker zničený dronem ohrožuje Maltu, vrak plný plynu stále křižuje moře

Jan Bezucha

Zničený ruský plynový tanker Arctic Metagaz, který 3. března zasáhl neidentifikovaný mořský dron, stále křižuje vody Středozemního moře a aktuálně ohrožuje maltské pobřeží. Rusko tento incident označilo za „teroristický akt“ a vinu připsalo Kyjevu.

Reklama

Plavidlo dříve sankcionovaly Spojené státy i Evropská unie, protože jako součást takzvané „stínové flotily“ převáželo 61 tisíc tun ruského plynu a obcházelo západní omezení. Přestože Moskva potvrdila záchranu všech 30 členů posádky, ohořelý vrak plný nebezpečného nákladu stále driftuje mezi Maltou a Lampedusou a vyvolává obavy z ekologické havárie.

Ruský 'bludný' tanker zničený dronem ohrožuje Maltu, vrak plný plynu stále křižuje moře.Foto: Marina Militare

„V bezprostřední blízkosti teritoriálních vod členského státu Evropské unie Malty byl 3. března proveden útok na ruské plavidlo (určené) pro přepravu plynu - Arktik Metagaz,“ uvedlo ruské ministerstvo dopravy podle ruskojazyčného webu stanice BBC.

„Tanker přepravoval náklad z Murmansku v souladu se všemi mezinárodními předpisy,“ dodal resort s tím, že útok byl proveden z libyjského pobřeží ukrajinskými vodními drony. Ukrajina se k útoku na tanker nepřihlásila, ukrajinská tajná služba SBU na dotaz BBC uvedla, že se zdržuje vyjádření.

Ruský tanker Arctic Metagaz před poškozením.
Ruský tanker Arctic Metagaz před poškozením.Foto: Reuters

Podle prohlášení italské vlády je na palubě stále velké množství plynu, topného oleje a ropy. „Plavidlo se nyní nachází v SAR (záchranné a pátrací) zóně Malty,“ uvedl italský kabinet v Římě s tím, že situaci monitoruje. O osudu lodě by tedy měly rozhodnout maltské úřady, kterým Itálie potvrdila svou ochotu poskytnout podpůrné aktivity.

Reklama
Reklama

Malta kolem plavidla vyhlásila ochrannou zónu, o dalším postupu ale zatím nerozhodla. Nepotvrdila se tedy původní informace libyjských úřadů, že se tanker potopil.

Ruský tanker Arctic Metagaz zasažený dronem ohrožuje Maltu ekologickou katastrofou.
Ruský tanker Arctic Metagaz zasažený dronem ohrožuje Maltu ekologickou katastrofou.Foto: Marina Militare
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama