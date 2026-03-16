Ruský „bludný“ tanker po zásahu dronem děsí Maltu ekologickou katastrofou

Zničený ruský plynový tanker Arctic Metagaz, který 3. března zasáhl neidentifikovaný mořský dron, stále křižuje vody Středozemního moře a aktuálně ohrožuje maltské pobřeží. Rusko tento incident označilo za „teroristický akt“ a vinu připsalo Kyjevu.
Plavidlo dříve sankcionovaly Spojené státy i Evropská unie, protože jako součást takzvané „stínové flotily“ převáželo 61 tisíc tun ruského plynu a obcházelo západní omezení. Přestože Moskva potvrdila záchranu všech 30 členů posádky, ohořelý vrak plný nebezpečného nákladu stále driftuje mezi Maltou a Lampedusou a vyvolává obavy z ekologické havárie.
„V bezprostřední blízkosti teritoriálních vod členského státu Evropské unie Malty byl 3. března proveden útok na ruské plavidlo (určené) pro přepravu plynu - Arktik Metagaz,“ uvedlo ruské ministerstvo dopravy podle ruskojazyčného webu stanice BBC.
„Tanker přepravoval náklad z Murmansku v souladu se všemi mezinárodními předpisy,“ dodal resort s tím, že útok byl proveden z libyjského pobřeží ukrajinskými vodními drony. Ukrajina se k útoku na tanker nepřihlásila, ukrajinská tajná služba SBU na dotaz BBC uvedla, že se zdržuje vyjádření.
Podle prohlášení italské vlády je na palubě stále velké množství plynu, topného oleje a ropy. „Plavidlo se nyní nachází v SAR (záchranné a pátrací) zóně Malty,“ uvedl italský kabinet v Římě s tím, že situaci monitoruje. O osudu lodě by tedy měly rozhodnout maltské úřady, kterým Itálie potvrdila svou ochotu poskytnout podpůrné aktivity.
Malta kolem plavidla vyhlásila ochrannou zónu, o dalším postupu ale zatím nerozhodla. Nepotvrdila se tedy původní informace libyjských úřadů, že se tanker potopil.