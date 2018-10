Ruský agent podezřelý z otravy Skripala údajně řídil útěk Janukovyče na Krym

Bývalý ukrajinský prezident na jaře roku 2014 uprchl z Ukrajiny do Ruska, aby se ukryl před bouří protestů, která vyústila v prozápadní převrat.

Kyjev - Podplukovník ruské vojenské rozvědky Anatolij Čepiga, který se měl pod krycím jménem Ruslan Boširov podílet na pokusu o otrávení bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii, řídil tajný útěk Viktora Janukovyče do Ruska. V ukrajinské televizi to dnes řekl novinář z investigativní skupiny Bellingcat. Bývalý ukrajinský prezident na jaře roku 2014 uprchl z Ukrajiny do Ruska, aby se ukryl před bouří protestů, která vyústila v prozápadní převrat.

Podle investigativního novináře Sergeje Kaněva Čepiga se svou speciální jednotkou převezl Janukovyče z jeho tehdejší rezidence Mežihirja u Kyjeva na Krym, který už tou dobou byl pod kontrolou Ruska. Právě za tuto operaci, kterou nařídil prezident Vladimir Putin, měl Čepiga dostat nejvyšší vojenské vyznamenání Hrdina Ruska. Spolu s Čepigou byl prý stejně odměněn i další účastník akce, bývalý Putinův bodyguard a nynější gubernátor Tulské oblasti Alexej Ďumin.

Čepiga podle dřívějších informací bojoval ve válkách v Čečensku a v proruském povstání na Ukrajině. Kreml na žádost novinářů údajně Čepigovu totožnost ověřoval, ale nemá o něm žádné informace. Britská policie Čepigu obviňuje, že letos v březnu spolu s komplicem Alexandrem Petrovem přiotrávil v jihoanglickém Salisbury Skripala a jeho dceru Juliji. Oba útok přežili.