Ruské aerolinky mají stále větší problém udržet své letouny ve vzduchu. V současnosti je totiž odstavena až pětina celkové flotily, kterou z velké části stále tvoří západní letouny. Kvůli sankcím je přitom pro Rusko stále složitější je udržet funkční vlastními silami a domácí stroje zatím nemohou jejich roli převzít. Moskva tak nyní hledá pomoc, kde to jde.
Před válkou tvořily západní Boeingy a Airbusy zhruba 850 z 900 ruských komerčních letadel. Přibližně 85 procent z nich si přitom ruské aerolinky pronajímaly od zahraničních leasingových společností.
Po začátku ruské invaze na Ukrajinu, zavedení západních sankcí a odchodu mnoha západních firem ale Rusko přišlo o přístup k řadě náhradních dílů a servisních služeb.
Moskva pak v roce 2022 umožnila aerolinkám přeregistrovat více než 400 zahraničních letadel v Rusku a ponechat si je – místo toho, aby je vrátila vlastníkům.
Leasingové společnosti kvůli tomu uplatnily pojistné nároky v celkové hodnotě kolem 8 miliard dolarů (kolem 160 miliard korun). Řada sporů stále pokračuje, připomíná server Euronews.
Údržba vlastními silami
Rusko po právně sporných přeregistracích začalo tuto flotilu udržovat stále více vlastními silami. Některá letadla začala sloužit i jako zdroj náhradních dílů pro jiné stroje.
Situace ruských aerolinek se komplikuje i tím, že součástky demontované z letadel, která byla odstřižena od západních certifikovaných servisních řetězců, nelze legálně používat v letadlech provozovaných v mezinárodní dopravě. Ruský letecký úřad Rosaviacija sice začal vydávat vlastní certifikáty, ty však neuznávají letecké úřady EU ani Spojených států.
Z 673 letadel provozovaných největšími ruskými dopravci je jich tak nyní mimo provoz 130, tedy téměř pětina. U aerolinek mimo skupinu Aeroflot je situace ještě horší – nevyužívají téměř třetinu svých letadel.
Nyní přišel ruský ministr dopravy Andrej Nikitin s návrhem, který ukazuje, jak vážná situace podle Moskvy je. Rusko požádalo Vietnam o pronájem osobních letadel včetně posádek, údržby a pojištění.
Jde o takzvaný „wet lease“, při němž si ruský dopravce nepronajímá pouze samotný stroj, ale celý provozní balíček. Vietnam podle Nikitina návrh nyní zvažuje.
Je ale otázka, zda bude země s tímto návrhem souhlasit: mohl by totiž situaci zkomplikovat i vietnamským aerolinkám. Vietnam Airlines, hlavní vietnamský dopravce, provozuje výhradně letadla Airbus a Boeing. Jejich nasazení pro ruské aerolinky by tak mohlo vietnamské společnosti vystavit sekundárním americkým sankcím, píše Euronews.
Hledání pomoci na „globálním Jihu“
Rusko se podle dostupných informací obrátilo také na další země v Asii, Africe a na Blízkém východě, zatím ale bez výsledku. Přinejmenším jedna země návrh Ruska odmítla právě kvůli obavám ze sankcí.
Moskva se zároveň snaží prosadit vlastní letadla. Stroje MC-21 a Tu-214 mají postupně nahradit západní Boeingy a Airbusy. Jejich provoz je však podle Euronews výrazně dražší, a Rusko proto zvažuje nový poplatek k letenkám, který by pomohl financovat jejich nákup a provoz. Vyšší ceny letenek by ale mohly vést k poklesu počtu cestujících a příjmů ruských aerolinek, upozorňuje server.
Problém ruských aerolinek se přitom netýká jen technického stavu letadel. Rusko se potýká také s nedostatkem leteckého paliva. Podle serveru Verstka kvůli nedostatku paliva zavedlo nejméně 26 ruských letišť omezení tankování – byť ve většině případů se týkají především zahraničních dopravců.
K problémům přispěly ukrajinské dronové útoky na ruské rafinerie, které omezily výrobu pohonných hmot.
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