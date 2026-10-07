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Zahraničí

Rusku pomohla i „druhá“ Korea. Západu a vlastním závazkům navzdory

Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
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Rusko dostalo přes léto významnou pomoc z nečekaného místa. Ukrajinské útoky proti jeho ropné infrastruktuře, které probíhají už půl roku, připravily Rusko o zásoby pohonných hmot. Kreml tuto díru lepí dovážkami ze zahraničí. Podle nového zjištění i ze země, která je ve „věčné“ válce s jedním z hlavních ruských spojenců.

Íránské gardy zabavily dvě kontejnerové lodě při pokusu opustit Hormuzský průliv.
Íránské gardy zabavily dvě kontejnerové lodě při pokusu opustit Hormuzský průliv.Foto: Tasnim
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Tradičními obchodními partnery Ruska od začátku invaze na Ukrajinu jsou především Indie a Čína. V posledních měsících dovoz z těchto zemí pomáhá zásobovat Rusko nedostatkovými pohonnými hmotami, zejména naftou.

Investigativa britského deníku The Guardian ale zjistila, že přes léto přišla neméně významná „injekce“ ze státu, který dlouhodobě tvrdí, že stojí po boku Ukrajiny a spolu se západními zeměmi vyhlásil protiruské sankce.

Přesto se z Jižní Koreje přes léto dostalo do Ruska 176 tisíc tun pohonných hmot. Stalo se tak na palubách sedmi lodí, které vykonaly celkem 14 cest mezi různými přístavy v Jižní Koreji a ruským Dálným východem.

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Jak poznamenává Guardian, nejde přitom o porušení sankcí, které Korea vyhlásila především na export industriální techniky a elektroniky.

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„Je to šokující. Podrývá to sankční režim a korejskou podporu Ukrajiny,“ okomentoval zjištění pro Guardian analytik finského think-tanku CREA Isaac Levi.

Jak dále připomíná deník, Korea se snaží „hrát na obě strany“. Soul například vyloučil jakékoliv dodávky zbraní na Ukrajinu a pomoc poskytuje ve formě půjček a „nesmrtící vojenské výbavy“, jako jsou helmy nebo odminovací vozidla.

„Jsme zodpovědným členem mezinárodní komunity usilující o mír“

Množství pohonných hmot, které takto Rusko získalo, přitom není zanedbatelné. Guardian to ilustruje na příkladu letošního srpna. Rusko tehdy importovalo celkem 386 tisíc tun ropných produktů přes moře. Z toho z Koreje pocházelo 112 tisíc tun, tedy téměř třetina. Více už importovala jen Indie. 

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Korea přitom trvá na tom, že stojí pevně po boku Ukrajiny. „Jsme zodpovědným členem mezinárodní komunity. Vláda podporuje a aktivně se podílí na úsilí pomoci ukončit válku na Ukrajině,“ uvedlo korejské ministerstvo zahraničí pro Guardian. 

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Letní dodávku pohonných hmot Rusku ale podle deníku ministerstvo nijak nekomentovalo. Žádný komentář neposkytli ani majitelé čtyř tankerů, které redakce rovněž žádala o vyjádření. 

Napjaté vztahy

Jižní Korea přesto až do nedávna stála v zásadě po boku Ukrajiny. Velkou roli přitom sehrálo také to, že Severní Korea, která je s jihem ve válečném stavu už od 50. let, naopak pevně drží s Ruskem.

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Korejci ze severu ostatně už dlouho bojují v řadách ruské armády na Ukrajině a další cestují do Ruska za prací, mj. i do továren vyrábějících zbraně používané ve válce.  

Jižní Korea i proto od začátku války podporovala Ukrajinu. Kiel Institut celkovou pomoc země vyčíslil na 630 milionů eur. To je pro představu stejná částka, jakou poskytlo samotné Česko, jeho podíl v rámci hromadné pomoci EU nepočítaje. 

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Vztahy mezi Soulem a Kyjevem se ale zásadně vyhrotily v posledních týdnech. Koncem září totiž ukrajinský prezident zveřejnil, že Kyjev do Jižní Koreje vydal dva zajaté Severokorejce, kteří bojovali na straně Ruska.

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„V souvislosti s repatriací severokorejských válečných zajatců Ukrajina požádala o utajení a obě strany se na utajení dohodly. Ukrajina však dohodu jednostranně zveřejnila,“ zareagoval na to v ostrém příspěvku jihokorejský prezident I Če-mjong. 

Jihokorejský prezident se dále dožadoval veřejné omluvy a Ukrajině pohrozil „dalšími kroky“. 

Nejmenovaný vysoce postavený představitel ukrajinské strany na oplátku jakoukoliv dohodu mezi prezidenty obou zemí popřel. „Je zvláštní očekávat, že bychom mohli věc utajit, když oni o ní celé léto mluvili,“ uvedl anonymní zdroj pro Financial Times.

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