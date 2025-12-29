Přeskočit na obsah
Benative
29. 12. Judita
Zahraničí

Rusku hrozí kolaps. Putin si žije ve vlastním světě, varuje ruský generál

Fabian Blažek
Fabian Blažek
Fabian Blažek

Demografický úbytek, mezinárodní izolace, korupce a válka na Ukrajině jako strategická chyba. Ruský generál Leonid Ivašov ostře kritizoval současné vedení v Kremlu. Dlouhodobý odpůrce ruského prezidenta Vladimira Putina varoval, že Rusku hrozí zánik, pokud na Ukrajině strategicky prohraje.  

Russian President Putin holds the annual press conference in Moscow
Ruský prezident Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci na konci roku v Moskvě, 19. prosince 2025. Foto: REUTERS
„Mám strach, že se stane něco hrozného, hrozí rozpad Ruska,“ tvrdí ruský generál Leonid Ivašov ve videu, ve kterém tvrdě kritizuje ruský režim. Podle něj se země utápí v problémech, které způsobila invaze na Ukrajinu, ale také korupce a neschopný režim ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Varoval jsem Rusko před zahájením ‚speciální vojenské operace‘. Za poslední čtyři roky se moje obavy potvrdily,“ říká Ivašov, který v minulosti proslul prosovětskými a konzervativními názory. 

Generál Leonid Ivašov na konferenci Axis for Peace v roce 2005.
Generál Leonid Ivašov na konferenci Axis for Peace v roce 2005.Foto: Wikimedia commons / Public domain

Podle něj se Rusko dostalo do mezinárodní izolace a nemá žádné hodnotné spojence. Zbyly na něj pouze Bělorusko a Severní Korea, kteří však nepřináší žádnou přidanou hodnotu, ale naopak Rusko finančně vysávají. 

Generál ve výslužbě varoval před útokem na Ukrajinu už krátce před začátkem války v únoru 2022. Obvinil tehdy prezidenta Putina, že se válku snaží vyprovokovat kvůli vlastním mocenským zájmům, a vyzval ho k odstoupení. 

„Vedení země chápe, že není schopno vyvést zemi ze systémové krize, a rozhodlo se pro politiku znamenající definitivní zničení ruské státnosti a vyhubení původního obyvatelstva země,“ tvrdil tehdy Ivašov.

Nejvíce se bývalý sovětský generál obává vymírání Ruska. To je podle něj urychlené špatnou ekonomickou situací a probíhající válkou.  

Právě ve válce proti Ukrajině ruská armáda podle Ivašova selhává. Nedosahuje totiž strategických vítězství, ale pouze malých teritoriálních zisků v podobě bezvýznamných vesnic. Strategický neúspěch na Ukrajině by tak mohl způsobit kolaps ruského státu, varuje generál. 

Ekonomická situace je podle Ivašova také velmi špatná, a to hlavně v odlehlých regionech, kde zoufale chybí investice. Všechno navíc ničí všudypřítomná korupce. Podobné je to s vědou, školstvím a zdravotnictvím, které jsou fatálně podfinancované. 

Za všechno může Putin

Dvaaosmdesátiletý konzervativní generál ve výslužbě a někdejší jestřáb ruské politiky patří k jedněm z mála veřejných kritiků ruského prezidenta Vladimira Putina. Jeho nedávnou tiskovou konferenci označil jako „spektákl, který vypadá skvěle v televizi, ale fakticky je to naprostý nesmysl“. 

„Neviděl jsem vůdce, generála ani ochránce vlasti,“ hodnotil Putinův výkon na konferenci s novináři. Podle Ivašova si vládce Kremlu žije ve vlastním světě, aniž by si uvědomoval chudobu běžných obyvatel.

