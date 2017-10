Ruskou politickou reklamu před volbami vidělo přes 126 milionů Američanů, tvrdí Facebook

před 53 minutami

Washington - Politickou reklamu zadávanou z Ruska, která měla před prezidentskými volbami v USA rozdělit americkou společnost, mohlo na Facebooku shlédnout 126 milionů Američanů. V pondělí to uvedl provozovatel této největší světové sociální sítě. V průběhu let 2015 až 2017 mělo podle firmy jít asi o 80.000 takových reklamních sdělení, která by se tak dostala ke zhruba polovině oprávněných voličů v USA.

Firma není schopna sdělit, kolik uživatelů inzeráty vědomě zaregistrovalo a kolik je ani nečetlo. Přímo se sdělení objednaná ruskou agenturou Internet Research Agency zobrazila 11,4 milionu uživatelů facebooku. Nový odhad započítává sdílení části obsahů mezi jednotlivými uživateli a výrazně převyšuje dříve zveřejněné údaje. Facebook umožňuje, aby se reklamní příspěvky za poplatek dostaly do informačního proudu směřujícího k uživatelům.

Firma údaje zveřejnila před slyšením, kterému se má spolu s dalšími sociálními médii a technologickými společnostmi tento týden podrobit v americkém Kongresu. Ten údajné ruské vměšování do americké předvolební kampaně vyšetřuje.

Záměrem ruských reklam bylo zvyšování napětí mezi sociálními a etnickými skupinami v USA. Kritizovaly na příklad diskriminaci Afroameričanů, ale také podněcovaly strach z muslimských přistěhovalců, uvedl Facebook.

Jakékoli pokusy o ovlivnění amerických voleb popřela ruská vláda. V prezidentských volbách v listopadu 2016 porazil republikánský kandidát Donald Trump demokratku Hillary Clintonovou.