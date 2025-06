Rusové chrlí své nejlepší tanky závratným tempem. A nejspíš ne kvůli Ukrajině

Kreml navyšuje zásoby svého hlavního bojového tanku, který by mohl použít pro případný konflikt s NATO. Výroba T-90M se navzdory sankcím zvýšila ze sedmdesáti kusů v roce 2022 na letošních více než 200 kusů. Je to dost válečných strojů na to, aby nahradily ty, o které Rusko přichází na Ukrajině.

0:51 Rusko zvyšuje výrobu hlavního bojového tanku. Šetřit si ho může pro NATO. | Video: Reuters