Utajený a vzácný ruský stroj dolétal. To pro Kreml ale není ta nejhorší zpráva

Pravé příčiny pádu ruského experimentálního dronu S-70 Ochotnik-B (Lovec) nejsou zatím známé. Radovat se ale mohou Ukrajinci a státy NATO, trosky stroje dopadly na území pod kontrolou Kyjeva. A právě to je pro Rusko ještě horší zpráva než samotná ztráta letounu.

Nad Doněckou oblastí na východě Ukrajiny pravděpodobně sestřelili bezpilotní letoun S-70 Ochotnik, který nese vlastní výzbroj a má sloužit jako doprovod pilotovaných bojových letounů a rozšiřovat jejich možnosti, uvedl mezi prvními server BBC News s odvoláním na záběry, které se o víkendu objevily na sociálních sítích.

Na záběrech je vidět, jak dron letí spolu s dalším letounem, který proti němu odpálil střelu. Nyní se vedou spekulace, zda byl S-70 terčem nechtěné palby z vlastních řad či se porouchal a Rusové ho raději sestřelili, aby se nedostal do rukou nepřátel.

Ruští prováleční blogeři tvrdí, že dron podstupoval první zkoušky v bojových podmínkách, ale zřejmě se vymkl řízení, a tak ruskému pilotovi nezbylo než jej sestřelit, aby se zřítil z velké výšky a roztříštil se nárazem o zem. Ochotnik se zřítil poblíž města Kosťantynivka, přibližně 12 kilometrů od fronty, do prostoru ovládaného ukrajinskými ozbrojenými silami.

Samuel Bendett, poradce amerického Centra pro námořní analýzy, který se specializuje na drony a ruskou obranu, uvedl, že ztráta S-70 je jasným vítězstvím západních zpravodajských služeb. Právě vzhledem k tomu, že se jednalo o vlajkový projekt Moskvy v oblasti bezpilotních letounů po více než deset let.

Rusové Ochotnik-B, který se tvarem podobá americkému vojenskému letounu RQ-170 Sentinel vyráběnému společností Lockheed Martin, vyvíjejí od roku 2010 a svůj první let uskutečnil v roce 2019. Předpokládá se, že byly sestaveny pouze dva z těchto těžkých bezpilotních letounů poháněných proudovými motory, které mají rozpětí křídel 20 metrů a váží přibližně 20 tun.

Záběry pořízené na místě havárie ukazují, že ukrajinští vojáci již trosky zkoumají. Což je scénář, kterému by se u nové a citlivé technologie nejen Rusko raději vyhnulo. "Pravděpodobně disponuje špičkovými prostředky, materiály a dalšími klíčovými komponenty včetně mikroelektroniky," řekl Bendett serveru Business Insider.

Bendett uvedl, že země NATO, které jsou ve vývoji bezpilotních bojových letounů před Ruskem, pravděpodobně pracují na vlastních návrzích. Získání tohoto letounu by mohlo umožnit nahlédnout do jeho fungování, stejně jako do jeho slabin a způsobů, jak mu nejlépe čelit. Navíc, protože letounů S-70 není mnoho, ztráta jednoho z nich by mohla program Moskvy velmi razantně zbrzdit.

S-70 Ochotnik-B vyvíjí společnost Suchoj. Předpokládá se, že je určen do páru se stíhačkami Su-57 a Su-35, poznamenala BBC. Dodala, že projekty obdobných strojů na letošním aerosalonu ve Farnborough představilo hned několik společností, včetně Airbusu. K letovým zkouškám se ale propracovalo jen málo firem, kromě společnosti Suchoj dokázala dostat do vzduchu svůj dron Loyal Wingman společnost Boeing.

Nejspíš se nevrátím. Ruští vojáci před svou smrtí natočili skandální video o veliteli. (Celý článek s videem zde)