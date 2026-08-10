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Zahraničí

Šílený příběh z Moskvy: Rusky v podpatcích dobíhaly letadlo na ranveji

Letiště Šeremeťjevo zažilo nezvyklé omezení provozu, když se na letištní ploše objevila dvojice cestujících žen na podpatcích i s příručními zavazadly.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Zmeškat let je nepříjemné. Dvě cestující v Moskvě se ale rozhodly, že si s tím poradí po svém. Když nestihly nástup do letadla Aeroflotu z určeného gatu, vyběhly na letištní plochu a vydaly se v podpatcích přímo za rolujícím strojem. Jedna z nich přitom za sebou táhla i kufr.

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Bizarní scéna se odehrála 25. července na moskevském letišti Šeremeťjevo. Letadlo do Ufy už rolovalo na ploše a chystalo se k odletu, když se za ním vydaly dvě ženy, které zmeškaly nástup. Místo přepážky aerolinek tak zvolily poněkud neobvyklou trasu: rovnou přes ranvej.

Rusko, země příběhů: Zmeškaly let, tak vyběhly na ranvej za letadlem
Rusko, země příběhů: Zmeškaly let, tak vyběhly na ranvej za letadlemFoto: X/aviationbrk

Na záběrech je vidět dvě cestující v šatech a lodičkách s vysokými podpatky, které uhání za letadlem a pokouší se jej zastavit, jedna dokonce s kufrem v ruce. Snaha dohnat vlastní let ale příliš nevyšla. Letištní personál sice musel pohyb letadla přerušit, obě ženy ale nakonec zajistila policie. Přímý vstup veřejnosti na letovou plochu je totiž z bezpečnostních důvodů přísně zakázán.

Celá historka má navíc jednu poněkud černou pointu. Let do Ufy měl už před incidentem přibližně hodinové zpoždění. A stroj, který se ženy pokoušely dostihnout, nesl jméno sovětského kosmonauta Vladimira Komarova. Ten v roce 1967 zahynul při havárii Sojuzu 1.

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