Rusko zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016, uvedl premiér Andy Burnham v rozhovoru s autory podcastu The Rest is Politics. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají v Německu.
Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o brexitu, ačkoli varování ohledně snah Kremlu o ovlivňování britské politiky se objevují dlouho, napsala BBC.
Labouristický ministerský předseda uvedl, že se na možné ruské vměšování do britského hlasování v roce 2016 ptal po svém nedávném nástupu do úřadu.
„Dostalo se mi jasné odpovědi, že ano. Myslím, že jsme v této věci zaujali příliš pasivní postoj a dostatečně jsme neinformovali veřejnost o tom, do jaké míry se aktéři ze zahraničí snaží narušovat politický proces,“ prohlásil.
Burnham také řekl, že hovořil o ruském vměšování s německým kancléřem Friedrichem Merzem a že z Ruska do německé politiky pronikají dezinformace.
„Děje se to v Německu i Francii“
„Tyto věci je nyní důležité jasně zaznamenat a věřím, že to pomůže voličům v Německu a ve Francii pochopit, že část této politiky je podněcována našimi nepřáteli, konkrétně Ruskem,“ řekl britský premiér.
Podrobnosti o povaze či rozsahu aktivit Moskvy během britského referenda o odchodu z EU premiér nesdělil, stejně jako to, koho se na vměšování ptal.
Burnhamovo vyjádření ale představuje výrazný odklon od postoje předchozích konzervativních vlád, které trvaly na tom, že neexistují důkazy o úspěšném ruském zásahu do hlasování v referendu, napsal server The Guardian.
Rusko se k Burnhamově prohlášení zatím nevyjádřilo, obvykle podobná obvinění popírá.
Návrat je ve hře
Británie vystoupila z Evropské unie v roce 2020, tomuto kroku předcházelo referendum v zemi, které vyhlásil konzervativní premiér David Cameron.
Brexit napáchal více škody než přinesl užitku, prohlásil na konci září Burnham a přislíbil představit možnosti, které podle něj existují ve vztazích mezi ostrovním královstvím a unijní sedmadvacítkou. Později podle médií nevyloučil návrat Británie do EU jako jednu z možných variant posílení vztahu země s unií.
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