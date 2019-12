Rusko zařazuje do výzbroje novou "absolutní zbraň". Dosahuje hyperzvukové rychlosti

Soud v Bosně v pátek poslal na čtyři roky do vězení muže, který bojoval v řadách takzvaného Islámského státu (IS) v Sýrii. Podle soudu byl čtyřiadvacetiletý Ibro Ćufurović shledán vinným z organizování teroristické skupiny a z členství v ní. Zpět do Bosny byl deportován letos v dubnu. Předtím byl asi dva roky držen ve věznici, kterou v Sýrii provozovaly kurdské milice, uvedla agentura AP.

Ćufurović, který pochází z města Velika Kladuša na severozápadě země, opustil Bosnu v roce 2014. Nejprve odešel do Turecka a odtud se dostal do Sýrie. Jeho cílem bylo připojit se k bojovníkům IS v Sýrii a v Iráku, uvedl soud. Bosenský portál Klix.ba informoval, že letos v prosinci byli ze Sýrie vyhoštěni i další členové Ćufurovičovy rodiny.