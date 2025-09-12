Zahraničí

Rusko zahájilo vojenské manévry v Bělorusku. Polsko posílá k hranici 40 tisíc vojáků

před 1 hodinou
Ruská a běloruská armáda v pátek zahájily vojenské cvičení Západ 2025. Manévry potrvají do úterý a kromě Běloruska se odehrají i v Baltském a Barentsově moři. Polsko v reakci na to v noci na pátek uzavřelo všechny hraniční přechody s Běloruskem a poslalo na východ země 40 tisíc vojáků. V Evropě panují obavy z možných provokací.
Náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk řekl, že se Polsko na cvičení v sousedních zemích připravovalo řadu měsíců.
Náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk řekl, že se Polsko na cvičení v sousedních zemích připravovalo řadu měsíců.

Polský ministr vnitra Marcin Kierwinski polským médiím na půlnoční tiskové konferenci poblíž běloruských hranic řekl, že rusko-běloruské manévry jsou zjevně namířeny proti Polsku a Evropské unii. Připomněl také vpád přibližně dvaceti ruských dronů do polského vzdušného v noci na středu.

Cvičení Západ se koná každé čtyři roky. Letos je to poprvé od zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Západní lídři upozorňují, že poslední cvičení v roce 2021 maskovalo přípravy na ruskou invazi, tehdy se manévrů účastnilo kolem 200 tisíc vojáků.

Letos běloruské ministerstvo obrany oznámilo zprvu účast přibližně 13 tisíc vojáků, kteří budou umístěni poblíž západní hranice země. V květnu však svůj početní odhad snížilo téměř o polovinu a oznámilo, že se hlavní manévry přesunou hlouběji do vnitrozemí. Západní odhady nicméně hovoří o zhruba 30 tisících účastnících.

