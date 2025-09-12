Rusko zahájilo vojenské manévry v Bělorusku. Polsko posílá k hranici 40 tisíc vojáků

Polský ministr vnitra Marcin Kierwinski polským médiím na půlnoční tiskové konferenci poblíž běloruských hranic řekl, že rusko-běloruské manévry jsou zjevně namířeny proti Polsku a Evropské unii. Připomněl také vpád přibližně dvaceti ruských dronů do polského vzdušného v noci na středu.
Cvičení Západ se koná každé čtyři roky. Letos je to poprvé od zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Západní lídři upozorňují, že poslední cvičení v roce 2021 maskovalo přípravy na ruskou invazi, tehdy se manévrů účastnilo kolem 200 tisíc vojáků.
The Zapad 2025 joint military exercise between Belarus and Russia has officially commenced, according to the Russian Ministry of Defense. pic.twitter.com/Eaoh2Mi0K2— Visegrád 24 (@visegrad24) September 12, 2025
Letos běloruské ministerstvo obrany oznámilo zprvu účast přibližně 13 tisíc vojáků, kteří budou umístěni poblíž západní hranice země. V květnu však svůj početní odhad snížilo téměř o polovinu a oznámilo, že se hlavní manévry přesunou hlouběji do vnitrozemí. Západní odhady nicméně hovoří o zhruba 30 tisících účastnících.
V rámci cvičení by měly jednotky nacvičovat použití ruských jaderných zbraní a raket středního doletu Orešnik s jadernou hlavicí, které Moskva slíbila v Bělorusku rozmístit. Testovány budou také drony či technologie umělé inteligence.
Podle náměstka polského ministra obrany Cezaryho Tomczyka se Polsko na manévry v sousedních zemích připravovalo několik měsíců. Připomněl, že Varšava jako protiváhu do konce měsíce uspořádá alianční cvičení Iron Defender, kterých se zúčastní kolem 30 tisíc vojáků, z toho zhruba 5 tisíc u hranic s Běloruskem.
Situaci u svého východního souseda zhodnotila i Litevská armáda, která upozornila, že nelze předvídat, co se v následujících dnech stane. Současně ale potvrdila, že nezaznamenává žádnou koncentraci ruských sil v blízkosti litevských hranic.
⚡⚡️⚡️ The Iron Curtain Becomes Reality: Poland Seals Border With Belarus— NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2025
Last night, Warsaw completely shut down all border crossings with Belarus. Polish border guards stretched barbed wire, set up barricades, and halted all movement.
The official explanation: security.… pic.twitter.com/w2X9zQG90C
Bělorusko zaslalo oficiální pozvánky všem členským státům OBSE a devíti zemím s vojenskými atašé NATO v Minsku, aby cvičení sledovaly. Prezident Alexandr Lukašenko, který vládne Bělorusku již více než 30 let, naznačil ochotu napravit napjaté vztahy se Západem, které jsou ve špatném stavu kvůli potlačování disentu a podpoře ruské agrese na Ukrajině.
Ve čtvrtek Bělorusko propustilo 52 politických vězňů v rámci dohody zprostředkované Spojenými státy, které zrušily některé sankci vůči běloruské národní letecké společnosti.