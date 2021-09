Rusko začne prodávat plyn z Nord Streamu 2. Chybí pouze souhlas německého regulátora

Komerční dodávky ruského plynu projektem Nord Stream 2 do západní Evropy začnou poté, co je odsouhlasí německý regulátor. Uvedla to agentura TASS s odvoláním na oznámení ruského ministerstva zahraničí. Moskva chce dodávat plyn touto cestou do Evropy ještě letos.

Projekt Nord Stream 2 zdvojnásobí kapacitu vývozu ruského plynu po dně Baltského moře do Evropy. Je dokončen a čeká pouze na certifikaci. Ta by měla trvat až čtyři měsíce, ale začne až po získání všech dokumentů, což zahrnuje i testy německého ministerstva hospodářství a ruského plynárenského gigantu Gazprom. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že Rusko doufá v rychlé rozhodnutí německé strany. "Načasování komerčních dodávek závisí na stanovisku německého regulátora. Doufáme, že miliony evropských zákazníků budou moci v nejbližší době začít dostávat ruský plyn tou nejkratší, nejekonomičtější a nejekologičtější cestou," prohlásila. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov doufá, že nic a nikdo nezabrání spuštění plynovodu Nord Stream 2, napsala agentura Reuters. Projekt za 11 miliard USD (237 miliard Kč) má přepravní kapacitu 55 miliard metrů krychlových. Projekt čelí politickému odporu ze strany Spojených států, ale také Ukrajiny a Polska. Zejména Ukrajina může v případě zprovoznění projektu přijít o lukrativní tranzitní obchody.