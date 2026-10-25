Přeskočit na obsah
Benative
25. 10. Beáta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Rusko za týden použilo tisíce dronů a klouzavých bomb. Zelenskyj žádá další pomoc

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Rusko jen za tento týden proti Ukrajině použilo na 1600 klouzavých bomb, 48 střel různých typů včetně balistických raket a téměř 2300 dronů, uvedl v neděli na telegramu podle agentury DPA ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takto podle něj Moskva reaguje na diplomacii a na ukončování své izolace.

Finnish Prime Minister Orpo visits Kyiv
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří s novináři při čekání na příjezd finského premiéra Petteriho Orpa před jejich schůzkou v Kyjevě na Ukrajině, během ruské invaze, 22. října 2026.Foto: REUTERS – Valentyn Ogirenko
Reklama

"Bohužel téměř každý den si tyto brutální útoky vyžádají mrtvé a zraněné," napsal také Zelenskyj, podle něhož jen v sobotu večer při ruském ostřelování Dněpropetrovské oblasti zahynuli čtyři lidé a dalších 22 bylo zraněno. Dosavadní zprávy hovořily o třech mrtvých a osmi zraněných.

Související

V Charkově podle ukrajinského prezidenta Rusové nejprve zaútočili na stavební hypermarket a poté uskutečnili druhý úder proti záchranným složkám, které dorazily na místo. Další noční útoky podle něj dopadly na tepelné elektrárny, rozvodny, uhelné doly, sklady obilí či nákupní centra. Škody jsou hlášeny v devíti oblastech.

V závěru svého příspěvku Zelenskyj vyzval k odblokování dodávek střel pro systémy Patriot, které Ukrajina potřebuje k protivzdušné obraně, a další podpoře ukrajinského letectva při obraně proti proudovým dronům typu Šáhed. "Každý takový balík obranné pomoci, zejména před zimou, pomáhá zachraňovat životy," uvedl.

Ukrajina se už pátým rokem brání ruské agresi, která si vyžádala statisíce mrtvých a zraněných. Na ruského prezidenta Vladimira Putina je kvůli podezření z válečných zločinů od roku 2023 vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu (ICC).

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Vlajky, pravoslavné kříže, ikony, žádný „Milion chvilek“. Reportér Aktuálně.cz o volbách v Srbsku

Vlajky, pravoslavné kříže, ikony, žádný „Milion chvilek“. Reportér Aktuálně.cz o volbách v Srbsku | Video: Matyáš Zrno
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Milion chvilek pro demokracii pořádá demonstraci na obranu veřejnoprávních médií i v Praze. I zde nosí lidé symbolicky papírové večerníčkovské čepice.
Milion chvilek pro demokracii pořádá demonstraci na obranu veřejnoprávních médií i v Praze. I zde nosí lidé symbolicky papírové večerníčkovské čepice.
Milion chvilek pro demokracii pořádá demonstraci na obranu veřejnoprávních médií i v Praze. I zde nosí lidé symbolicky papírové večerníčkovské čepice.

Protesty Milionu chvilek vrcholí v Praze. Lidé zaplnili Staroměstské náměstí

Celý víkend běží protesty Milionu chvilek pro demokracii na obranu České televize a Českého rozhlasu, které vyvrcholí v neděli odpoledne v Praze. Lidé se už v sobotu sešli v Liberci a Hradci Králové a později i v Brně. První demonstranti dorazili v neděli před čtvrtou odpolední i na Staroměstské náměstí. Podle expředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska se ale Milion chvilek s opozicí v jedné věci mýlí.

Policisté na místě střelby ve Francii, kde útočník ve městech Trappes a La Verriere zabil jednoho člověka a dalších pět zranil
Policisté na místě střelby ve Francii, kde útočník ve městech Trappes a La Verriere zabil jednoho člověka a dalších pět zranil
Policisté na místě střelby ve Francii, kde útočník ve městech Trappes a La Verriere zabil jednoho člověka a dalších pět zranil

Vražda na předměstí Paříže: pachatele vyšetří lékař, advokát pozůstalých protestuje

Podezřelý z rasově motivovaného útoku ve francouzských městech Trappes a La Verrière byl převezen na psychiatrii. Devětatřicetiletý Kevin T., který měl v pátek zastřelit jednoho člověka a dalších pět zranit, podstoupí až 48hodinové pozorování. Rozhodnutí kritizuje advokát rodiny zavražděného, podle kterého francouzská justice přistupuje k pravicově extremistickým útokům jinak než k islamistickým.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama