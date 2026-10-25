Rusko za týden použilo tisíce dronů a klouzavých bomb. Zelenskyj žádá další pomoc

Rusko jen za tento týden proti Ukrajině použilo na 1600 klouzavých bomb, 48 střel různých typů včetně balistických raket a téměř 2300 dronů, uvedl v neděli na telegramu podle agentury DPA ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takto podle něj Moskva reaguje na diplomacii a na ukončování své izolace.
"Bohužel téměř každý den si tyto brutální útoky vyžádají mrtvé a zraněné," napsal také Zelenskyj, podle něhož jen v sobotu večer při ruském ostřelování Dněpropetrovské oblasti zahynuli čtyři lidé a dalších 22 bylo zraněno. Dosavadní zprávy hovořily o třech mrtvých a osmi zraněných.
V Charkově podle ukrajinského prezidenta Rusové nejprve zaútočili na stavební hypermarket a poté uskutečnili druhý úder proti záchranným složkám, které dorazily na místo. Další noční útoky podle něj dopadly na tepelné elektrárny, rozvodny, uhelné doly, sklady obilí či nákupní centra. Škody jsou hlášeny v devíti oblastech.
V závěru svého příspěvku Zelenskyj vyzval k odblokování dodávek střel pro systémy Patriot, které Ukrajina potřebuje k protivzdušné obraně, a další podpoře ukrajinského letectva při obraně proti proudovým dronům typu Šáhed. "Každý takový balík obranné pomoci, zejména před zimou, pomáhá zachraňovat životy," uvedl.
Ukrajina se už pátým rokem brání ruské agresi, která si vyžádala statisíce mrtvých a zraněných. Na ruského prezidenta Vladimira Putina je kvůli podezření z válečných zločinů od roku 2023 vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu (ICC).
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