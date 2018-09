Ruská armáda bude mít svůj pravoslavný chrám. V maskáčové barvě

Nikde není uvedeno, kolik by stavba měla stát. Na internetových stránkách projektu je však už vyhlášená veřejná sbírka.

Moskva - Ruské ministerstvo obrany hodlá postavit hlavní chrám ruských ozbrojených sil. Jak se píše na oficiálních stránkách projektu, budova má symbolizovat "duchovnost ruských válečníků, kteří pozdvihují svůj meč výhradně na obranu své vlasti". Podle vizualizací se počítá, že bude mít barvu khaki.

Autoři tvrdí, že chrám je projektován v "monumentálním rusko-byzantském stylu". Jeho výška i s křížem dosáhne 95 metrů. Tím se stane třetím nejvyšším pravoslavným chrámem na světě po moskevském Chrámu Krista Spasitele (103 metrů) a petrohradském Isakijevského chrámu (101,5 metru).

Celková plocha bude 11 tisíc metrů čtverečních, což znamená, že se sem vejde až šest tisíc věřících.

Nikde není uvedeno, kolik by stavba měla stát. Na stránkách se pouze píše, že hotová by měla být v roce 2020. Nyní se vybírají peníze od dárců, k prvnímu srpnu bylo prý na účtu přes 3,5 milionu rublů (zhruba 1,6 milionu korun).

Sbírka bude probíhat i mezi vojáky, jak řekl náčelník hlavního vojensko-politického odboru ministerstva obrany Andrej Kartapolov. Ministr obrany Sergej Šojgu ujistil novináře listu RBK, že přirozeně nikdo nebude své podřízené nutit k dobrovolným darům.

Chrám má být vybudován v areálu parku Patriot nedaleko města Kubinka, asi 50 kilometrů na západ od Moskvy.

V areálu probíhají různé historické rekonstrukce, loni v dubnu tu například několik stovek komparzistů dobylo zmenšenou kopii berlínského Reichstagu neboli budovu Říšského sněmu. Je zde i výstavní centrum nebo luxusní hotel. Nicméně se ozývá kritika, že to jen těžko bude stačit na naplnění chrámu.

"Kdo se tam bude modlit a jak se má takový chrám udržovat? V okolí není dost farníků. Ani Chrám Krista Spasitele si na sebe nevydělá. A teď by chtěli stavět další gigant a ještě ke všemu za městem. Mohlo by to být spíš muzeum s modlitební kaplí," řekl listu RBK známý pravoslavný duchovní Andrej Kurajev.