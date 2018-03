Rusko v OSN zablokovalo debatu o lidských právech v Sýrii

před 24 minutami

New York/Londýn - Ruský zástupce v newyorském sídle OSN zablokoval debatu o lidských právech v Sýrii. Napsala to agentura Reuters. Gennadij Kuzmin, který je zástupcem stálého představitele Ruska v OSN, postoj Moskvy odůvodnil tím, že lidská práva do kompetence Rady bezpečnosti nespadají. V syrské východní Ghútě v pondělí zahynulo při náletu patnáct dětí.

O schůzi Rady bezpečnosti požádala Francie s podporou šesti dalších zemí. Vyslechnout měli vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zajda Raada Husajna. Po zablokování schůze se rozhodli sejít s komisařem na neformální schůzce.

Spolu s Ruskem hlasovaly proti slyšení vysokého komisaře Čína, Bolívie a Kazachstán, tři africké státy se hlasování zdržely. Ke schválení schůze chyběl jediný hlas.

Proti postoji Ruska protestoval švédský zástupce Olof Skoog, podle něhož jsou lidská práva, mír a bezpečnost neoddělitelně spojeny. Britský delegát Jonathan Allen obvinil Rusko, že o hrozivých útocích na lidská práva nechce znát pravdu. "Nesmíme dopustit, aby nás umlčeli," řekl diplomat.

Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která situaci v Sýrii dlouhodobě sleduje, v pondělí oznámila, že při leteckém útoku v oblasti východní Ghúty u Damašku bylo zabito 15 dětí a dvě ženy. Skupina se před náletem ukrývala ve sklepení školy. Dalších padesát lidí bylo při útoku zraněno.