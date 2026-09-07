Rusko v odvetě zavírá německý konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty

Rusko uzavírá německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku v odvetě za německé rozhodnutí o uzavření ruského konzulátu v Bonnu a Ruského domu v Berlíně. Oznámilo to dnes ministerstvo zahraničí v Moskvě.
Konzulát v Petrohradu musí ukončit práci do 18. září a ke stejnému datu musí jeho pracovníci opustit Rusko, uvedlo ministerstvo. V případě Goetheho institutů, které sehrávají roli německých kulturních center a které dosud působí v Moskvě, Petrohradu a Novosibirsku, je lhůta stanovena na 13. září.
Německá vláda rozhodla o opatřeních proti Rusku v reakci na srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle, kde zaměstnanec letiště poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil 4. srpna dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou. Útok podle německého ministerstva vnitra provedli agenti najatí ruskými státními orgány.
Moskva popírá, že by stála za tímto incidentem, a obviňuje německé úřady, že vyprovokovaly novou eskalaci v bilaterálních vztazích. Obvinění ze strany západních zemí, že se Moskva podílela na dronovém incidentu v Lipsku, jsou v podstatě začátkem skutečné války, prohlásil v neděli ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.
„Našli nějaký dron. Tvrdili, že se jednalo o ruský dron, ale nikdo se to neobtěžoval vyšetřit. To je v podstatě začátek skutečné války,“ řekl Lavrov v rozhovoru s ruskými novináři.
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