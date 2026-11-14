Neústupné Rusko v Abú Dhabí zopakovalo, že chce hranice NATO z roku 1997

Při rozhovorech o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou v Abú Dhabí z tohoto týdne představili Rusové dokument, v němž mimo jiné žádali, aby Severoatlantická aliance stáhla své jednotky a základny k hranicím z roku 1997.
Moskva podle deníku The New York Times (NYT) v ničem neustoupila od svých požadavků, které vznesla bezprostředně před zahájením rozsáhlé ruské vojenské invaze na Ukrajinu.
NATO se v roce 1997 rozšířilo o Česko, Polsko a Maďarsko. Další země střední, východní a jihovýchodní Evropy následovaly v několika dalších vlnách rozšíření.
Tento týden přinesl řadu schůzek, jejichž cílem je ukončit rusko-ukrajinskou válku. Nejprve v Abú Dhabí spolu hovořili při třístranném jednání zástupci Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Evropané byli sice přítomni, ale jednali pouze s delegacemi Ukrajiny a USA na okraj hlavních rozhovorů. Američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner následně odletěli do Moskvy jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a poté se v Dublinu sešli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Neústupný postoj Moskvy byl formulován v dokumentu, který ruští představitelé předali vyjednavačům. Vyplývá to z kopie, kterou NYT získal od osoby obeznámené s jednáním a jehož pravost potvrdila další osoba.
Dokument opakuje požadavky Ruska z prosince 2021, které zahrnovaly nerozšiřování NATO a zákaz jeho vojenské činnosti na Ukrajině a v dalších regionech, zejména ve východní Evropě, na jižním Kavkaze a ve Střední Asii. Moskva kromě toho chce, aby se Francie a Británie vzdaly možnosti použití jaderných zbraní na obranu ostatních evropských zemí.
„Ruští představitelé v Abú Dhabí dali jasně najevo, že studenou válku a tehdejší alianci vedenou Sovětským svazem, známou jako Varšavská smlouva, považují za vzor toho, jak by Evropa mohla vypadat po skončení války na Ukrajině,“ napsal NYT.
Witkoff a Kushner podle zdroje newyorského listu ruským představitelům sdělili, že od konce roku 2021 se mnohé změnilo, a vyzvali je, aby hleděli do budoucnosti. Na schůzce s Putinem v Moskvě, kam oba američtí vyslanci odcestovali po skončení jednání v Abú Dhabí, ale šéf Kremlu Američanům řekl, že požadavek Ruska z roku 2021 na stažení vojsk NATO stále odráží představu Moskvy o pilířích bezpečnostní architektury v Evropě.
Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu v únoru 2022, čímž rozpoutalo největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Ukrajina se od té doby brání s pomocí západních zemí. Moskva trvá na tom, že před ukončením bojů je třeba vyřešit to, co označuje za „hlubší příčiny“ války - mezi nimi uvádí záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014.
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