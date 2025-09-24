"Už teď jsme zvítězili." Putin vzdoruje světu, oživil soutěž, kterou vyhrál Gott

Při zahájení soutěže označil Putin událost za oslavu jednoty prostřednictvím hudby. Rusko tím navíc ukázalo, že se pořádáním podobných akcí nenechá izolovat od Západu. "Rusko vždy bylo a zůstává zemí otevřenou komunikaci a konstruktivní spolupráci. Vážíme si svých tradic a respektujeme tradice ostatních," řekl v předem nahraném projevu, který zazněl v den konání soutěže 20. září - tedy ve stejný den, kdy při ruských útocích na Ukrajinu přišli o život nejméně dva lidé a dalších 36 utrpělo zranění, uvádí web Kyiv Independent.
Intervize se nakonec zúčastnilo 23 soutěžících z "přátelských zemí". Nechyběly mezi nimi například Čína, Indie, Vietnam, Kuba, Brazílie, Bělorusko nebo Kazachstán. Vítězem se stal vietnamský zpěvák Duc Phuc, který si kromě trofeje odnesl i hlavní cenu 30 milionů rublů (necelých 7,4 milionu korun).
Soutěžící ze Spojených států Brandon Howard, který se měl soutěže zúčastnit, se nakonec podle informací BBC z rodinných důvodů odhlásil. Obdobně se situace vyvinula s jeho náhradnicí - australskou zpěvačkou žijící v L.A. Vassy. Ta podle organizátorů odstoupila kvůli "bezprecedentnímu politickému tlaku australské vlády".
Intervizi jasně dominovalo Československo
Původní podoba Intervize se konala v letech 1965 až 1980 a první ročník se uskutečnil v Praze v Hudebním divadle Karlín. Vítězem se tehdy stal Karel Gott s písní Tam, kam chodí vítr spát. Československo dominovalo i v následujících letech - v roce 1967 zvítězila Eva Pilarová, o rok později opět Karel Gott, v roce 1977 Helena Vondráčková a v roce 1978 se o první místo podělil s Allou Pugačevovou Václav Neckář.
Po rozpadu Sovětského svazu se Rusko účastnilo klasické Eurovize a v roce 2008 dokonce zvítězilo (tehdy uspěl zpěvák Dima Bilan s písní Believe), ale po plnohodnotné invazi na Ukrajinu v roce 2022 Evropská vysílací rada agresora vyloučila. "Oživení Intervize je v Rusku odrazem toho, co země prezentuje jako své slavné sovětské časy, a zároveň i odrazem její posedlosti v první dekádě 21. století zvítězit v Eurovizi jako důkaz příslušnosti k Evropě," řekla pro Kyiv Independent Sofie Kiškovská, americká zpravodajka věnující se ruské kultuře.
Podle ní Rusko v průběhu let zjevně žárlilo na vítězství Ukrajiny (zemi se podařilo zvítězit celkem třikrát, a to v letech 2004, 2016 a 2022). "Kreml přesto investuje miliardy rublů do kulturních příležitostí po celém světě, i když pokračuje ve válce proti Ukrajině," vysvětlila.
Dbát na "tradiční hodnoty"
Téma takzvaných "tradičních hodnot" v Rusku v posledních letech dominuje. V předvečer soutěže navíc organizátoři účastníkům zdůrazňovali, že by měli propagovat právě "tradiční univerzální, duchovní a morální hodnoty," což je v kontrastu s dlouholetým prosazování větší tolerance ze strany Eurovize, a to včetně viditelnosti queer komunity nebo sexuální svobody.
A nešel o jediný viditelný rozdíl. V Eurovizi dominují vystoupení v angličtině, účastníci Intervize zpívali ve svých mateřských jazycích. I tato skutečnost měla Rusko prezentovat jako zdánlivě vstřícnějšího partnera než globálně orientovaný Západ. "Právě tento respekt ke kulturní rozmanitosti tvoří jádro soutěže a inspiruje její účastníky k dosažení nových tvůrčích výšin," prohlásil Putin ve svém projevu. A to i přesto, že etničtí Rusové v opakované míře potlačují místní jazyky a kultury více než 190 etnických skupin, které v zemi žijí.
"Rusko už zvítězilo"
Hostující země vyslala do soutěže zpěváka, který si říká Šaman. Ten se od začátku války otevřeně hlásí ke Kremlu a ačkoli během večera zpíval milostnou píseň, jeho nejznámějším hitem je skladba "Jsem Rus". V nacionalistické hymně z roku 2022 prohlašuje, že ruský lid "tu bude až do konce a vzdoruje celému světu".
Své vystoupení zakončil slovy "Zastupuji Rusko a Rusko již zvítězilo - zvítězilo, protože jste zde jako naši hosté," řekl s prosbou k porotě, aby pro něj tedy v soutěži nehlasovala.
"Šaman tak shrnul význam Intervize pro Rusko," uzavřela Kiškovská. Příští ročník se podle organizátorů uskuteční v Saúdské Arábii.