"Už teď jsme zvítězili." Putin vzdoruje světu, oživil soutěž, kterou vyhrál Gott

před 3 hodinami
V Moskvě se po několika letech opět uskutečnila obnovená ruská odnož pěvecké soutěže Eurovize s názvem Intervize. Události se zúčastnili soutěžící z více než 20 zemí světa a své "poselství" přednesl i vůdce Kremlu Vladimir Putin.
"Zastupuji Rusko a Rusko už vyhrálo," řekl na Intervizi zpěvák Šaman, soutěž vyhrál Vietnam | Video: Reuters, Associated Press

Při zahájení soutěže označil Putin událost za oslavu jednoty prostřednictvím hudby. Rusko tím navíc ukázalo, že se pořádáním podobných akcí nenechá izolovat od Západu. "Rusko vždy bylo a zůstává zemí otevřenou komunikaci a konstruktivní spolupráci. Vážíme si svých tradic a respektujeme tradice ostatních," řekl v předem nahraném projevu, který zazněl v den konání soutěže 20. září - tedy ve stejný den, kdy při ruských útocích na Ukrajinu přišli o život nejméně dva lidé a dalších 36 utrpělo zranění, uvádí web Kyiv Independent.

Intervize se nakonec zúčastnilo 23 soutěžících z "přátelských zemí". Nechyběly mezi nimi například Čína, Indie, Vietnam, Kuba, Brazílie, Bělorusko nebo Kazachstán. Vítězem se stal vietnamský zpěvák Duc Phuc, který si kromě trofeje odnesl i hlavní cenu 30 milionů rublů (necelých 7,4 milionu korun). 

Soutěžící ze Spojených států Brandon Howard, který se měl soutěže zúčastnit, se nakonec podle informací BBC z rodinných důvodů odhlásil. Obdobně se situace vyvinula s jeho náhradnicí - australskou zpěvačkou žijící v L.A. Vassy. Ta podle organizátorů odstoupila kvůli "bezprecedentnímu politickému tlaku australské vlády".

Intervizi jasně dominovalo Československo

Původní podoba Intervize se konala v letech 1965 až 1980 a první ročník se uskutečnil v Praze v Hudebním divadle Karlín. Vítězem se tehdy stal Karel Gott s písní Tam, kam chodí vítr spát. Československo dominovalo i v následujících letech - v roce 1967 zvítězila Eva Pilarová, o rok později opět Karel Gott, v roce 1977 Helena Vondráčková a v roce 1978 se o první místo podělil s Allou Pugačevovou Václav Neckář. 

Po rozpadu Sovětského svazu se Rusko účastnilo klasické Eurovize a v roce 2008 dokonce zvítězilo (tehdy uspěl zpěvák Dima Bilan s písní Believe), ale po plnohodnotné invazi na Ukrajinu v roce 2022 Evropská vysílací rada agresora vyloučila. "Oživení Intervize je v Rusku odrazem toho, co země prezentuje jako své slavné sovětské časy, a zároveň i odrazem její posedlosti v první dekádě 21. století zvítězit v Eurovizi jako důkaz příslušnosti k Evropě," řekla pro Kyiv Independent Sofie Kiškovská, americká zpravodajka věnující se ruské kultuře.

Podle ní Rusko v průběhu let zjevně žárlilo na vítězství Ukrajiny (zemi se podařilo zvítězit celkem třikrát, a to v letech 2004, 2016 a 2022). "Kreml přesto investuje miliardy rublů do kulturních příležitostí po celém světě, i když pokračuje ve válce proti Ukrajině," vysvětlila. 

Dbát na "tradiční hodnoty"

Téma takzvaných "tradičních hodnot" v Rusku v posledních letech dominuje. V předvečer soutěže navíc organizátoři účastníkům zdůrazňovali, že by měli propagovat právě "tradiční univerzální, duchovní a morální hodnoty," což je v kontrastu s dlouholetým prosazování větší tolerance ze strany Eurovize, a to včetně viditelnosti queer komunity nebo sexuální svobody. 

A nešel o jediný viditelný rozdíl. V Eurovizi dominují vystoupení v angličtině, účastníci Intervize zpívali ve svých mateřských jazycích. I tato skutečnost měla Rusko prezentovat jako zdánlivě vstřícnějšího partnera než globálně orientovaný Západ. "Právě tento respekt ke kulturní rozmanitosti tvoří jádro soutěže a inspiruje její účastníky k dosažení nových tvůrčích výšin," prohlásil Putin ve svém projevu. A to i přesto, že etničtí Rusové v opakované míře potlačují místní jazyky a kultury více než 190 etnických skupin, které v zemi žijí. 

"Rusko už zvítězilo"

Hostující země vyslala do soutěže zpěváka, který si říká Šaman. Ten se od začátku války otevřeně hlásí ke Kremlu a ačkoli během večera zpíval milostnou píseň, jeho nejznámějším hitem je skladba "Jsem Rus". V nacionalistické hymně z roku 2022 prohlašuje, že ruský lid "tu bude až do konce a vzdoruje celému světu". 

Své vystoupení zakončil slovy "Zastupuji Rusko a Rusko již zvítězilo - zvítězilo, protože jste zde jako naši hosté," řekl s prosbou k porotě, aby pro něj tedy v soutěži nehlasovala.

"Šaman tak shrnul význam Intervize pro Rusko," uzavřela Kiškovská. Příští ročník se podle organizátorů uskuteční v Saúdské Arábii. 

"Rusko není můj nepřítel". Kreml se pokouší u některých Evropanů tvářit přátelsky (Celý článek s videem zde)

"Jste naším cílem." Medveděv vyhrožuje evropským zemím preventivním útokem. | Video: Reuters
 
