Rusko utahuje „americkou“ smyčku: Rekrutuje Kubánce a buduje špionážní síť

Tisíce Kubánců bojují na ruské straně proti Ukrajině. Stovky ruských vojáků mohou působit v Nikaragui. Moskva rozšiřuje zpravodajskou infrastrukturu na americkém kontinentě. Nová studie americké analytické společnosti RAND ukazuje, že Kreml prohloubil vztahy s Kubou a Nikaraguou a udržuje rozsáhlou špionážní síť v Mexiku a Brazílii.
Rusko podle studie sice v regionu nedokáže ekonomicky soupeřit se Spojenými státy nebo Čínou, dokáže ale za relativně nízké náklady vytvářet problémy přímo v americkém sousedství. Moskva se soustředí především na Kubu, Nikaraguu a Venezuelu, zatímco v Brazílii staví hlavně na ekonomických vztazích a spolupráci v rámci ekonomického bloku BRICS.
Podle amerických odhadů bojuje až pět tisíc Kubánců v ruských jednotkách na Ukrajině. Americké ministerstvo zahraničí označilo Kubu po Severní Koreji za druhý největší zdroj zahraničních vojáků pro ruskou armádu. Ukrajinská vojenská rozvědka identifikovala nejméně 1076 Kubánců a někteří ukrajinští představitelé mluvili dokonce o desítkách tisíc rekrutovaných lidí. Kubánská vláda popírá, že by nábor organizovala.
Vztahy Moskvy s Havanou přitom zdaleka nekončí u války na Ukrajině. Ruské válečné lodě využívají kubánské přístavy a v roce 2024 do Havany připlula fregata Admiral Gorškov se střelami Zirkon a s jadernou ponorkou Kazaň. Rusko a Kuba navíc v roce 2025 uzavřely novou dohodu o vojenské spolupráci a objevují se nepotvrzené zprávy o možné obnově někdejšího sovětského odposlechového komplexu na ostrově.
Ještě pevnější základnu má Moskva v Nikaragui. I zde vztahy sahají až do studené války, kdy Sovětský svaz podporoval marxistické sandinisty, jejichž vůdcem byl už tehdy současný prezident, dnes osmdesátiletý Daniel Ortega. Po jeho návratu k moci v roce 2007 se Nikaragua opět výrazně přiblížila Moskvě a od ruské invaze na Ukrajinu vztahy dále prohlubuje. RAND dnes označuje Nikaraguu za nejstabilnější a nejlépe institucionalizovanou ruskou bezpečnostní základnu na západní polokouli.
Rusko dodalo přibližně 90 procent výzbroje nikaragujských ozbrojených sil. Obě země uzavřely pětiletou vojenskou dohodu a Managua povolila pro druhou polovinu roku 2026 vstup více než dvěma stovkám ruských vojáků. Rusko tam provozuje také stanici globálního družicového navigačního systému GLONASS, zpravodajské zařízení Mokorón a Moskva dodala režimu technologii SORM, která umožňuje rozsáhlé sledování elektronické komunikace.
Nikaragua patří zároveň mezi hrstku zemí světa, které uznávají ruskou anexi Krymu i okupovaných částí Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti. Ukrajina proto v říjnu 2025 s Managuou přerušila diplomatické vztahy. Ortega zároveň podporuje ruskou rétoriku o „multipolárním světě“ a jeho země používá ruský platební systém Mir.
Rusko rozsáhle investuje také do špionáže. RAND označuje za hlavní centrum ruských zpravodajských služeb na západní polokouli Mexiko. Velitel amerického Severního velitelství už v roce 2022 potvrdil, že právě v Mexiku působí největší podíl ruských zpravodajských důstojníků ze všech zemí světa. Po vyhoštění více než stovky ruských agentů z Evropy a Spojených států se podle některých západních představitelů část přesunula právě tam.
Ještě sofistikovanější operace odhalily brazilské bezpečnostní složky. Rusko podle vyšetřovatelů v Brazílii provozovalo skutečnou „továrnu na špiony“, která agentům vytvářela falešné latinskoamerické identity. Jeden důstojník GRU si například vybudoval kompletní brazilskou identitu a následně se pokusil proniknout do Mezinárodního trestního soudu.
Brazílie ale představuje pro Moskvu především ekonomického partnera. Rusko se stalo jejím největším dodavatelem hnojiv a v roce 2023 pocházela z Ruska přibližně polovina brazilského dovozu nafty. Do roku 2025 Brazílie nakupovala přibližně čtvrtinu celého ruského exportu hnojiv.
Významnou roli získává také jaderná spolupráce. Ruský Rosatom uzavřel s Brazílií dohodu na služby spojené s konverzí a obohacováním uranu. Obě země zároveň diskutují o malých modulárních reaktorech a Rusko chce Brazílii pomáhat s mapováním rozsáhlých nevyužitých zásob uranu. Moskva si tak buduje pozici i v jednom z nejcitlivějších odvětví brazilského průmyslu.
Další silnou zbraní zůstává propaganda. Ruské propagandistické kanály RT (dříve Russia Today) a Sputnik mají v Latinské Americe výrazně volnější prostor než v Evropě. Místní média jejich obsah často přebírají a ruská propaganda se šíří také prostřednictvím domácích influencerů. Na TikToku měl ruský obsah větší vliv než zpravodajství velkých západních mediálních domů jako například BBC či El País.
Největší riziko ale podle RAND vzniká propojením aktivit Ruska, Číny a Íránu. Čína přináší kapitál, infrastrukturu a technologie, Írán vojenskou spolupráci a drony, zatímco Rusko nabízí zpravodajské schopnosti, politické kontakty a rozsáhlé informační operace. V případném konfliktu kolem Tchaj-wanu by například Moskva mohla vyslat lodě, ponorky nebo bombardéry do Karibiku a donutit Washington, aby část letadel, lodí a zpravodajských prostředků místo Pacifiku přesunul k vlastnímu pobřeží.
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