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Zahraničí

Rusko udeřilo na letiště v Kyjevě. Těsně před příjezdem Trumpových emisarů

ČTK
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Rusko v noci na sobotu udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu, uvedl v sobotu na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útoky jsou podle něj reakcí na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajině.

FILE PHOTO: Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv region
Muž sleduje, jak nad skladem v Kyjevské oblasti stoupá dým poté, co byl objekt zasažen ruským dronem. Ukrajinská metropole je častým terčem nepřátelské agrese.Foto: REUTERS – Valentyn Ogirenko
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Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají ukrajinskou metropoli navštívit v neděli, aby tam jednali o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. V sobotu by měli zavítat do Moskvy, podle agentury Interfax tam jejich letadlo už zřejmě přistálo.

„Tyto ruské údery na letiště jsou zjevně reakcí na diskuze a přípravy na možnost, že americká strana přiletí na Ukrajinu letadlem a přistane na letišti v Kyjevě či letišti v Boryspilu,“ napsal Zelenskyj. Moskva na americkou diplomacii odpovídá rusko-íránskými drony šáhed, dodala ukrajinská hlava státu s tím, že Ukrajina na to v přištím týdnu zareaguje.

Ruský raketový útok na ukrajinskou ocelárnu zabil pět lidí, oznámila v sobotu podle agentury Reuters společnost Metinvest. Došlo k poničení výrobních zařízení a infrastruktury a veškerý provoz byl zastaven, dodala. Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža předtím podle agentury AFP informoval, že při tomto útoku Ruska na jihovýchodě Ukrajiny zemřeli čtyři lidé a dalších pět bylo zraněno.

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