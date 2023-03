Rusko slavilo pád Bachmutu předčasně. Ukrajinci přebírají iniciativu a útočí

Bitva o Bachmut trvá přes půl roku, podle agentury Reuters jde už o největší pozemní bitvu v Evropě od druhé světové války. Rusové pravidelně oznamují dobytí určitých částí města, což vzápětí jiné zdroje popírají. Nyní se ukazuje, že ve skutečnosti nejsou blízko ovládnutí Bachmutu a naopak spíš ztrácejí dech.

Reportéři agentury Reuters, kteří se dostali na severní předměstí Bachmutu, tvrdí, že intenzita ruských útoků klesá. Postup Rusů, v jejichž řadách tady bojují žoldnéři z takzvané Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny Jevgenije Prigožina, se zastavil. Obsadili čtvrti na východ od řeky Bachmutovka, ale do centra se nedokážou probít.

Před třemi týdny Prigožin vystoupil na videu natočeném na střeše budovy vzdálené necelé dva kilometry od hlavního náměstí Bachmutu. Vypadalo to, že ukrajinská obrana je v posledním tažení a je jen otázkou času, kdy se Ukrajinci stáhnou.

Jako už mnohokrát předtím v této válce ale nastal obrat. Ukrajinské velení v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským se naopak rozhodlo do Bachmutu vyslat posily a podle hlasů z místa se zdá, že tato taktika se vyplatila.

Velitel ukrajinských pozemních jednotek Oleksandr Syrskyj minulou středu oznámil, že "wagnerovcům dochází pára". "Využijeme toho a zaútočíme, jako jsme zaútočili u Kyjeva, Charkova, Balaklije a Kupjansku," řekl Syrskyj s poukazem na předchozí protiofenzivy, během kterých Ukrajinci zatlačili okupanty zpět o desítky až stovky kilometrů.

Změnu situace - a především slábnutí Rusů - potvrdil reportérům agentury Reuters ukrajinský voják s volacím znakem Kámen. "Ještě před dvěma týdny jsme tady čelili pěti až šesti náletům denně. Teď jednomu za den," řekl.

Pěšáci proti dělostřelectvu

Online deník Aktuálně.cz před dvěma týdny hovořil s ukrajinským vojákem Vadimem Adamovem. Mluvil například o tom, že ruské ztráty jsou obrovské, protože Rusové vysílají skupiny vojáků pěšky rovnou proti pozicím ukrajinského dělostřelectva.

"Mají několikanásobně víc lidí než my. Ale mají starou techniku a strategii z druhé světové války. K našim pozicím posílají dvacet třicet lidí s cílem dobýt je, většinou je ale zničíme palbou. Pořád se to opakuje znovu a znovu. Vrhají na nás další a další lidi," řekl Adamov. "Nějakých územních zisků dosáhli, ale centrum Bachmutu stále držíme a budeme držet, dokud to půjde."

Samotný majitel a velitel wagnerovců v Bachmutu Prigožin se v posledních dnech vyjadřuje na sociální síti Telegram pesimisticky. Apeloval na Moskvu, že mu docházejí zbraně a munice a že Ukrajinci chystají protiofenzivu, která může pro ruská vojska skončit katastrofou.

Obvykle dobře informovaná tisková agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje v Rusku napsala, že v Kremlu a na ruském ministerstvu obrany panuje zklamání z Prigožina, protože wagnerovci v posledních měsících přišli o tisíce vojáků a mnoho kusů techniky a vystříleli obrovské množství munice, ale nevedlo to k žádnému průlomu. Bachmut nezískali a v nedalekém Vuhledaru se jejich postup zastavil už před dvěma týdny.

Do Bachmutu přijel i Zelenskyj

Analytici z washingtonského Institutu pro studium války (ISW), kteří detailně studují každodenní průběh bojů, v zásadě potvrzují, že trend v Bachmutu a okolí je teď příznivý pro Ukrajinu a špatný pro Rusko. "Tempo ruských operací v Bachmutu se zpomalilo," uvádějí analytici. Britská vojenská rozvědka se domnívá, že část sil Rusové přesunuli do jiných míst fronty.

Minulou středu navštívil Bachmut ukrajinský prezident Zelenskyj, což vyvolalo ve vysílání ruské televize údiv moderátorky a režimní propagandistky Olgy Skabajevové. Ruského novináře na Donbase se v živém vysílání ptala, jak je to možné, když ruská armáda tvrdila, že jediná silnice spojující Bachmut s územím pod kontrolou Ukrajiny je pod palbou ruského dělostřelectva. "Nevím," odpověděl reportér.

Video: Satelitní záběry ukazují zkázu Bachmutu (6. 1. 2023)