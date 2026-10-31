Rusko se v OSN dostalo do sporu se Spojenými státy. Hrozí konec dlouholeté mise

Rusko a Spojené státy si v pátek v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) vzájemně vetovaly rezoluce týkající se prodloužení mandátu mírové mise v Západní Sahaře. Informovala o tom agentura Reuters. Pokud Rada bezpečnosti prodloužení na poslední chvíli neschválí, mandát mise MINURSO vyprší v sobotu.
Neobvyklý střet podle Reuters ohrožuje budoucnost mise, jejíž mandát Rada po desetiletí pravidelně prodlužovala. Prohlubuje se tím spor o území, jehož většinu ovládá Maroko, ale činí si na ně nárok Alžírskem podporovaná osvobozenecká fronta Polisario usilující o vznik nezávislého státu.
Marocký královský palác uvítal neprodloužení mandátu mise. Uvedl, že její personál a vybavení by měly Západní Saharu opustit v nejbližších dnech. Maroko je prý nadále odhodláno dodržovat příměří na tomto území.
Zástupce Fronty Polisario poděkoval Rusku za vetování americké rezoluce, která by podle něj torpédovala základy mírového procesu OSN.
Rezoluce vypracovaná USA by prodloužila misi o další rok, omezila její vojenskou složku a zároveň upevnila marocký plán autonomie jako jediný základ pro jednání o urovnání půlstoletí trvajícího konfliktu.
Rusko tuto rezoluci vetovalo. Spojené státy následně uplatnily veto proti ruskému návrhu, který by prodloužil mandát mise o další rok bez těchto změn.
Organizace Oxfam varovala, že zrušení mise by mohlo ohrozit uprchlíky. Boje pokračují v omezené míře od listopadu 2020, kdy hnutí Polisario oznámilo, že obnovuje ozbrojený boj.
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