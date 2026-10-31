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Zahraničí

Rusko se v OSN dostalo do sporu se Spojenými státy. Hrozí konec dlouholeté mise

ČTK
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Rusko a Spojené státy si v pátek v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) vzájemně vetovaly rezoluce týkající se prodloužení mandátu mírové mise v Západní Sahaře. Informovala o tom agentura Reuters. Pokud Rada bezpečnosti prodloužení na poslední chvíli neschválí, mandát mise MINURSO vyprší v sobotu.

Rada bezpečnosti OSN. Ilustrační snímek.
Rada bezpečnosti OSN. Ilustrační snímek.Foto: Reuters
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Neobvyklý střet podle Reuters ohrožuje budoucnost mise, jejíž mandát Rada po desetiletí pravidelně prodlužovala. Prohlubuje se tím spor o území, jehož většinu ovládá Maroko, ale činí si na ně nárok Alžírskem podporovaná osvobozenecká fronta Polisario usilující o vznik nezávislého státu.

Marocký královský palác uvítal neprodloužení mandátu mise. Uvedl, že její personál a vybavení by měly Západní Saharu opustit v nejbližších dnech. Maroko je prý nadále odhodláno dodržovat příměří na tomto území.

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Zástupce Fronty Polisario poděkoval Rusku za vetování americké rezoluce, která by podle něj torpédovala základy mírového procesu OSN.

Rezoluce vypracovaná USA by prodloužila misi o další rok, omezila její vojenskou složku a zároveň upevnila marocký plán autonomie jako jediný základ pro jednání o urovnání půlstoletí trvajícího konfliktu.

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Rusko tuto rezoluci vetovalo. Spojené státy následně uplatnily veto proti ruskému návrhu, který by prodloužil mandát mise o další rok bez těchto změn.

Organizace Oxfam varovala, že zrušení mise by mohlo ohrozit uprchlíky. Boje pokračují v omezené míře od listopadu 2020, kdy hnutí Polisario oznámilo, že obnovuje ozbrojený boj.

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