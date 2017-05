Rusko se snaží "zklidnit" studenty. Školy pořádají povinné výchovné semináře pro mladé opozičníky

před 1 hodinou

Mnohé střední a vysoké školy v Rusku uspořádaly pro studenty povinná školení po demonstracích z 26. března, jichž se zúčastnily desetitisíce Rusů po celé zemi. Dlouhé konference mají oficiálně bojovat proti extremismu. Studenti ve městě Vladimir tři hodiny cesty z Moskvy museli například povinně zhlédnout film, který přirovnával Navalného k Hitlerovi.

Moskva - Když Sergej Čajkovskij přišel do třídy, očekával obvyklou hodinu dějepisu. Ale jeho profesor se místo toho rozhodl udělat školení proti "extremismu". Rozhodl se pranýřovat názory mladého opozičníka, píše agentura AFP.

"Fašista", "lokaj Anglosasů" a "zrádce": profesor nešetřil výrazy proti osmnáctiletému studentovi střední školy, když se dozvěděl, že se 26. března zúčastnil v Tomsku na Sibiři demonstrace proti korupci, kterou uspořádali stoupenci Alexeje Navalného, hlavního odpůrce Kremlu.

"Před celou třídou prohlásil, že nese zodpovědnost za to, aby se moji spolužáci nestali takovými, jako jsem já. Nebylo to etické. Chtěl mě ponížit a zastrašit," říká Sergej, který svůj spor s profesorem natočil na video a umístil na sociální sítě.

Student si stěžoval ředitelce školy. Ta na dotaz místní televize prohlásila, že šlo pouze o "hysterii jednoho profesora".

Nicméně takový případ není ojedinělý. Mnohé střední a vysoké školy uspořádaly povinná školení po demonstracích z 26. března, jichž se zúčastnily desetitisíce Rusů po celé zemi. Asi tisícovka demonstrantů byla zadržena, především v Moskvě.

Tyto demonstrace se vyznačovaly tím, že do ulic vyšli studenti středních a vysokých škol narození na počátku století, kdy Vladimir Putin nastoupil k moci.

"Jsem opravdu šťastný, že se v této zemi zrodila generace, která nemá strach," komentoval to čtyřicetiletý Alexej Navalnyj, ruský právník a politický opoziční aktivista, který hodlá v prezidentských volbách příští rok kandidovat proti Putinovi.

Přednášky o nebezpečí revolučního hnutí

Ve městě Samara na jihozápadě Ruska bylo přes 3000 studentů donuceno zúčastnit se dlouhé konference proti "extremismu", kde jim bylo vysvětleno, že by se demonstrace mohly změnit v "ozbrojené hnutí", uvádí jeden student, který si nepřál zveřejnit své jméno. Aby bylo možno bojovat proti extremismu, je třeba podpořit Nikolaje Merkučkina, guvernéra regionu, kterého Navalnyj obvinil z korupce, prohlásil podle studenta jeden z přednášejících.

Na jiné schůzi v Samaře kázali studentům čtyři popové o nebezpečí "revolučního hnutí" a připomínali "zhroucení" země vyvolané revolucí z roku 1917.

V Petrohradě se zase studenti Polytechnické univerzity museli zúčastnit výchovného školení a pak vyplnit dotazník týkající se extremismu, v němž byly otázky typu: Jste připraven pomáhat pořádkovým silám? Jaký je váš postoj k extremismu? Myslíte, že média extremismus podporují?

Studenti ve městě Vladimir tři hodiny cesty z Moskvy museli povinně zhlédnout film, který přirovnával Navalného k Hitlerovi.

Studentské diskuse nahánějí vládě strach

Podle profesora dějepisu z Dzeržinsku Andreje Rudého studenti v posledním roce více diskutují a stále více mluví o politice a to nahání vládě strach. "Bylo by třeba na národní či regionální úrovni vydat direktivu, která by studenty zklidnila," říká profesor a připomíná, že po demonstracích z 26. března se koná čím dál tím více konferencí a školení proti "extremismu".

Extremismus je v zákonu z roku 2007 definován velmi mlhavě a provinilec podle něho může být odsouzen až k osmi letům vězení. Úřady zákon často používají k tomu, aby blokovaly internetové stránky, zatýkaly sympatizanty takzvaného Islámského státu nebo zadržovaly odpůrce režimu.

Na jihu Ruska ve městě Volžskij prohlásila profesorka střední školy, že se bude diskutovat o stabilitě ruského politického systému. "Začal jsem mluvit o Navalném a profesorka byla nervózní. Celou hodinu nám přednášela o morálce a hodně jsme se při tom nudili," říká třináctiletý Nikolaj.

"Nemají právo nás převychovávat. Myslím, že to dělají proto, že mají strach. Vědí, že jednou půjdeme volit," prohlašuje.