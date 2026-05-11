Rusko se nechystá ukončit válku, přijdou nové útoky, varoval Zelenskyj

Rusko se nechystá ukončit válku, Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve večerním projevu na sociálních sítích. Ukrajina se brání ruské agresi pátým rokem.
"Na frontě dnes nepanoval klid zbraní, pokračovaly boje. Samozřejmě jsme to vše zaznamenali," řekl Zelenskyj na závěr třídenního příměří, zprostředkovaného americkým prezidentem Donaldem Trumpem. "Vidíme, že se Rusko nechystá tuto válku ukončit. Bohužel, připravujeme se na nové útoky," prohlásil. "Ale mír musí přijít. Pracujeme právě na tom - na obraně Ukrajiny a její nezávislosti, na zajištění bezpečí pro naše lidi - to je nejdůležitější," dodal.
Zelenskyj v neděli řekl, že Rusko se od začátku příměří sice zdrželo masivních leteckých a raketových úderů na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky v klíčových oblastech podél frontové linie. Rusko naopak obvinilo z porušování příměří Ukrajinu.
Ukrajina dávala v minulosti opakovaně najevo připravenost k dlouhodobějšímu příměří, Rusko však nikoliv.
ŽIVĚ Pistorius přijel do Kyjeva, jednat bude o nových zbraňových systémech
Německý ministr obrany Boris Pistorius v pondělí přijel na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě bude jednat o spolupráci mezi oběma zeměmi, zejména co se týče vývoje nejmodernějších bezpilotních systémů. Informuje o tom agentura DPA.
Macron rázně přerušil program summitu. Vyhuboval publiku za hluk a nedostatek respektu
Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí na summitu Africa Forward v Nairobi na chvíli přerušil program a přímo na pódiu vyzval publikum k tichu. Vyrušování přednášejících označil za projev naprostého nedostatku respektu, informoval deník Le Monde.
Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní, ukazují záběry z místa
Posledních 28 lidí v pondělí kolem 19:30 SELČ opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, ukázaly záběry televize TVE z Tenerife. Na plavidle zůstává část posádky. Evakuovaní se přesouvají v autobusech na letiště, odkud vzápětí odletí. Loď již opustila přístav, kde musela zakotvit kvůli silnému větru.
„Zlomový moment války.“ Ukrajinci začínají diktovat tempo, Rusko marně hledá odpověď
Iniciativa na bojišti se poprvé od začátku ruské invaze v roce 2022 začíná překlápět ve prospěch Ukrajiny. Uvedl to týdeník The Economist s odkazem na vojenské analytiky. Podle nich za změnou poměrů stojí především ukrajinská převaha v oblasti dronů, úspěšné protiútoky i stále intenzivnější údery hluboko v ruském týlu.
Už ne Kanada, ale Venezuela. Trump zvažuje vznik 51. amerického státu
Americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by z Venezuely udělal 51. americký stát, uvedl na X zpravodaj televize Fox News John Roberts. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová ale v pondělí v Haagu uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA