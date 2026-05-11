11. 5. Svatava
Rusko se nechystá ukončit válku, přijdou nové útoky, varoval Zelenskyj

Rusko se nechystá ukončit válku, Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve večerním projevu na sociálních sítích. Ukrajina se brání ruské agresi pátým rokem.

"Vidíme, že se Rusko nechystá tuto válku ukončit. Bohužel, připravujeme se na nové útoky," prohlásil ukrajinský prezident.
"Na frontě dnes nepanoval klid zbraní, pokračovaly boje. Samozřejmě jsme to vše zaznamenali," řekl Zelenskyj na závěr třídenního příměří, zprostředkovaného americkým prezidentem Donaldem Trumpem. "Vidíme, že se Rusko nechystá tuto válku ukončit. Bohužel, připravujeme se na nové útoky," prohlásil. "Ale mír musí přijít. Pracujeme právě na tom - na obraně Ukrajiny a její nezávislosti, na zajištění bezpečí pro naše lidi - to je nejdůležitější," dodal.

Zelenskyj v neděli řekl, že Rusko se od začátku příměří sice zdrželo masivních leteckých a raketových úderů na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky v klíčových oblastech podél frontové linie. Rusko naopak obvinilo z porušování příměří Ukrajinu.

Ukrajina dávala v minulosti opakovaně najevo připravenost k dlouhodobějšímu příměří, Rusko však nikoliv.

Cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife

Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní, ukazují záběry z místa

Posledních 28 lidí v pondělí kolem 19:30 SELČ opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, ukázaly záběry televize TVE z Tenerife. Na plavidle zůstává část posádky. Evakuovaní se přesouvají v autobusech na letiště, odkud vzápětí odletí. Loď již opustila přístav, kde musela zakotvit kvůli silnému větru.

Trump

Už ne Kanada, ale Venezuela. Trump zvažuje vznik 51. amerického státu

Americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by z Venezuely udělal 51. americký stát, uvedl na X zpravodaj televize Fox News John Roberts. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová ale v pondělí v Haagu uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA

