Rusko rozbijeme zevnitř, zaznělo v Praze. Exilová vláda plánuje rozpad impéria

V jedné z pražských kaváren se o víkendu sešli představitelé státu, který fakticky neexistuje – nemá armádu, nekontroluje žádné území a chybí mu mezinárodní uznání. Čečenská exilová vláda ale věří, že teď přichází její šance a že válka na Ukrajině může otevřít cestu k návratu samostatného Čečenska na mapu Evropy i k rozpadu dnešního Ruska.
Letos v dubnu to bylo třicet let, co naváděná raketa ruské armády zabila čečenského prezidenta Džachara Dudajeva a rovněž sedmnáct let od oficiálního konce druhé čečenské války. Snaha o obnovení nezávislé Čečenské republiky Ičkerie (ČRI) ale pokračuje i dnes.
Exilová vláda, jejíž premiér Ahmed Zakajev žije v Londýně a na jednání se připojil online, se v sobotu sešla v Praze, za přísných bezpečnostních opatření kvůli obavám z možných aktivit ruských bezpečnostních složek.
Účastníci vysvětlovali, že si Prahu vybrali mimo jiné kvůli historii vzniku Československa, které může sloužit jako inspirace. Pravděpodobnost vzniku Československa rostla s tím, jak Rakousko-Uhersko během první světové války sláblo a západní elity začaly myšlenku nového státu brát vážně.
Podobně může překvapit i vznik samostatného Čečenska, pokud bude Moskva dál oslabovat válkou na Ukrajině a podaří se vybudovat jeho mezinárodní podporu, zaznělo na konferenci.
Rozpad impéria
Představitelé exilové vlády jsou přesvědčeni i o tom, že ruská invaze na Ukrajinu vytvořila historickou příležitost nejen pro Čečensko, ale i pro další národy Kavkazu, Povolží či Sibiře usilující o větší autonomii nebo nezávislost na Moskvě.
„Vítězství Ukrajiny ve válce proti Rusku bude znamenat začátek konce ruského impéria,“ uvedl první místopředseda exilové vlády Abdul Ortachanov. Podobně se vyjádřili i další účastníci konference. Osamostatnění Čečenska bude pak podle nich sloužit jako model pro nezávislost na Moskvě i u dalších republik.
Na konferenci vystoupil také spoluautor ukrajinské ústavy a bývalý soudce ukrajinského ústavního soudu Viktor Šyškin. Účastnil se například i rakouský analytik a předseda spolku Rakouský výbor pro rozšiřování NATO Günter Fehlinger nebo čestný konzul ČRI na Slovensku Juraj Mesík.
Mezinárodní uznání
Exilová vláda během jednání přijala prohlášení o státní kontinuitě ČRI a schválila přihlášení k Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. Podle jejích představitelů jde o další krok k budování mezinárodní legitimity a navazování budoucích diplomatických vztahů.
Samotné přijetí úmluvy však automaticky neznamená mezinárodní uznání. O uznání nového státu rozhodují jednotlivé země podle vlastních politických a právních kritérií.
Zatím pouze ukrajinský parlament v roce 2022 přijal usnesení, v němž označil Čečenskou republiku Ičkerii za stát dočasně okupovaný Ruskem. Žádná další země jí ale plnohodnotné diplomatické uznání neposkytla.
Podpora mezi Ukrajinou a čečenským exilem je přitom oboustranná. Na straně Ukrajiny proti Rusku bojují také čečenští dobrovolníci hlásící se k ČRI. Premiér Ahmed Zakajev už po začátku ruské invaze vyzval Čečence v exilu, aby se zapojili do obrany Ukrajiny. Exiloví představitelé připouštějí, že by tyto prapory mohly být v budoucnu vyslány také do Čečenska. Na sobotní konferenci zaznělo i přirovnání těchto bojovníků k československým legiím.
Ruské Čečensko
Moskva považuje struktury Ičkerie za extremistické a teroristické. Letos v dubnu si například ruské ministerstvo zahraničí předvolalo německého velvyslance kvůli schůzce německého poslance s představitelem čečenského exilu, informovala agentura Reuters.
Současná ruská Čečenská republika je přitom od ideálů separatistů vzdálená. Republiku od roku 2007 tvrdou rukou ovládá Ramzan Kadyrov, jeden z blízkých spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina. Kadyrovův režim dlouhodobě čelí obviněním z rozsáhlého porušování lidských práv a jeho jednotky se podílejí na ruské invazi na Ukrajinu.
Kvůli spekulacím o Kadyrovově zhoršujícím se zdravotním stavu se však stále častěji objevují i otázky, kdo by jej mohl nahradit a jaké dopady by případná změna měla na stabilitu ruského režimu.
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