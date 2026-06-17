Rusko řeší problém, dusí ho víc než sankce. Upozorňuje na něj ekonom z Kremlu

Je součástí okruhu expertů a institucí, jež jsou blízké Kremlu a pravidelně vystupují ve státních médiích. Přesto ekonom z Finanční univerzity při ruské vládě Igor Juškov v rozhovoru popisuje rostoucí problémy tamní ekonomiky. Na poplach podle něj bijí hlavně podnikatelé, úrokové sazby jsou prý horší než ukrajinské útoky. Ty přitom způsobily rozsáhlý nedostatek paliv, a to o měsíce dřív než loni.
Igore, na začátku měsíce jste byl na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu. Co bylo tím hlavním tématem, které se tam řešilo?
Obecně se tam všichni zabývali problémy a tím, jak se z nich dostat. Víme, že máme problémy. A zatím nevidíme jasnou odpověď ze strany státu, jak je vyřešit. Říká se, že se na tom pracuje, že se zacelují díry. Ale celkovou strategii nevidíme, ani jasný plán, jak reagovat na rostoucí hrozby.
Stále více ruských podniků se ocitá pod útoky, a to i daleko od frontové linie. Přímý a upřímný dialog mezi podnikatelskou sférou a státem však neprobíhá. A proto se podnikatelé snažili vyjádřit svůj postoj.
Situace je těžká v mnoha odvětvích a možná to ani není přímo spojeno s konfliktem na Ukrajině. Vysoká úroková sazba centrální banky se řešila víc než nějaké sankce nebo útoky.
Znamená to tedy, že podnikatelé v Rusku nyní trpí více než stát?
To zase ne. Podnikatelská sféra trpí vysokou úrokovou sazbou centrální banky, protože úvěry se stávají velmi drahými. A nejvíc to ovlivňuje střední a malé podniky, mnohé z nich propouštějí zaměstnance, omezují výrobu. Při tak vysokých úrocích je velmi obtížné se rozvíjet.
Státní firmy nebo státní struktury mají často velké zpoždění s platbami. Vy dodáte zboží a stát vám zaplatí v lepším případě za půl roku. Přirozeně se u vás objeví výpadek v hotovosti.
Úroková sazba sice klesá, ale pomaleji, než by si byznys přál. Byznys nejvíce trpí vnitřními ekonomickými problémy spojenými především s kroky centrální banky.
Kromě problémů malých a středních podniků byla velkým tématem také spolupráce se zahraničním byznysem. Postupně se tam přece jen objevovali jednotlivci i ze západních zemí.
Celé fórum probíhalo pod heslem „Pragmatický dialog – cesta ke stabilní budoucnosti“. Myslíte si - po tom, co jste tam viděl - že Rusko je na cestě ke stabilní budoucnosti?
Realizace takového dialogu by nepochybně zlepšila ekonomické ukazatele Ruska i ostatních zemí a ruské vedení tuto tezi soustavně opakuje.
Vladimir Putin dlouhodobě deklaruje připravenost dodávat plyn do Evropy a plnit kontrakty i přes otevřenou konfrontaci, ve které se Evropa stala hlavním partnerem Ukrajiny v otázce financování i zbraní. Ruská strana nabízí „pragmatickou spolupráci“.
Igor Valerijevič Juškov
ekonom, politolog
vystudoval politologii na Lomonosově univerzitě
učí na Finanční univerzitě při vládě Ruské federace, je také expertem Národního fondu energetické bezpečnosti
vedoucí vědecký pracovník v Centru pro politický výzkum, Ústavu humanitárních technologií a sociálního inženýrství, Fakultě sociálních věd a masové komunikace
často vystupuje v ruských médiích a komentuje témata energetiky, sankcí, exportu ropy a zemního plynu či vztahů mezi Ruskem a Evropou
Tato spolupráce však předpokládá, že evropští partneři upřednostní ekonomické zájmy před politickými cíli, například s cílem snížit ceny plynu.
Toho by se dalo snadno dosáhnout zprovozněním nepoškozené větve Nord Streamu 2 a plynovodu Jamal–Evropa, což by představovalo kapacitu 60 miliard kubíků ročně – polovinu celkového globálního exportu Kataru. V praxi však návrat k pragmatismu nepozorujeme.
Pokud by však v evropských volbách zvítězily síly jako Alternativa pro Německo (AfD), mohl by přijít obrat...
V to ruská strana také doufá a snaží se předvést ekonomickou perspektivu, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se někdo k pragmatismu skutečně vracel. Politickým cílem zůstává tlak na Rusko a tento kurz se pravděpodobně nezmění bez kompletní obměny politických elit v Evropě.
Navíc není jisté, zda by strany jako AfD své sliby o zprovoznění plynovodů po volbách skutečně splnily. Sázet na jednu politickou kartu je riskantní, což ukazuje i příklad Volodymyra Zelenského, který nastoupil s příslibem míru a ekonomické prosperity, ale realita byla jiná...
Není tedy radno naivně se spoléhat na to, že nabídka plynu změní postoje Západu. Rusko dodávalo plyn po desetiletí, aniž by to vytvořilo nadstandardně pozitivní vztahy - šlo o čistý obchod.
Strategie „levný plyn za politickou loajalitu“ nefunguje, což vidíme i na příkladu Arménie, která má jedny z nejnižších cen ruského plynu, a přesto směřuje k eurointegraci.
Co přijde po Putinovi?
Mluvíte o změně kurzu v Evropě, ale co když se změní kurz v Rusku? Prezidentu Putinovi je 73 let a nebude v úřadu věčně. Jaké je smýšlení politických elit? Nebylo by lepší, kdyby názor a kurz změnili i Rusové?
V realistickém scénáři pravděpodobně dojde k nějakému kompromisu. Ruské elity zatím drží kurz speciální vojenské operace (SVO; tak Rusové nazývají válku na Ukrajině - pozn. red.) s vizí, že po dosažení cílů se vztahy s Evropou obnoví, přestože konkrétní plán nikdo jasně neartikuluje.
Ovšem existují i radikální vojenské scénáře, které souvisí s tím, jak Evropa deklaruje, že se chce do roku 2030 přezbrojit…
Protože se Evropa bojí a vidí, co se děje na Ukrajině. Nic takového nechce...
Zde je právě velká otázka, jakou budoucnost si ruské politické elity vlastně malují - to také není jasné. Zatím se drží kurz „pokračujme v SVO“ s tím, že jakmile dosáhneme cílů, skončí SVO a pak vztahy s Evropou obnovíme.
Promiňte, ale pokud čtu například to, co píše na Twitteru nebo Telegramu šéf vládní strany Jednotné Rusko (plus místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace a rovněž bývalý premiér i exprezident) Dmitrij Medveděv, tak to nevypadá, že elity chtějí vztahy obnovovat…
On je takovým kremelským jestřábem, ale vnější politický kurz neurčuje. Je to spíše jeho mediální sebeprezentace. Není to tak, že by tu existovala nějaká část politických elit, která touží rozpoutat nějakou jadernou válku a všechny vybombardovat.
Když byl prezidentem, tak se mediálně prezentoval přesně naopak, jako prozápadní politik - měl iPhone, setkával se se Schwarzeneggrem.
V Rusku jsou silné nálady takzvaných rozhněvaných občanů, kteří jsou nespokojeni s kroky úřadů, přičemž tato nespokojenost má dvě podoby. Jedni spíše mluví o tom, že je nutné ukončit vojenské akce, je třeba navázat vztahy s Evropou. A to i za cenu vzdání se území, ambicí nebo málem i jaderných zbraní.
Ta druhá část nespokojených se naopak – nikoliv, že by se sjednocovala kolem Medveděva, to ne, spíše se Medveděv snaží zachytit jejich nálady – ptá: „Co se to děje, proč pokračujeme v dodávkách plynu i ropy do Evropy? Musíme vztahy úplně utnout, musíme tvrdě udeřit jadernými zbraněmi a tak dále...“ Tedy ti, kteří právě vystupují za mnohem tvrdší kurz vůči Západu.
Takže stát se snaží tyto nespokojené protestní nálady z obou stran agregovat. Proto máme v médiích zastoupeny obě. Když se podíváte na různé talk-show, tak jsou tam zástupci těchto nálad přítomni, aby to obyvatelstvo mohlo klidně sledovat a říct si: „Podívejte se, ten to říká správně.“
Smlouva mezi státem a společností
Někdy nevím, jestli se smát nebo se bát, když vidím, jak pan Solovjov ukazuje v ruské televizi rakety a simulace a říká: „Za minutu zničíme Londýn a za minutu zničíme i Berlín.“ U nás v Česku například žádný takový program ve vysílání není, že bychom například chlubili, jak by naše zbraně nebo zbraně NATO zasáhly Moskvu...
Jsme v jiné situaci, s jinou mediální a politickou kulturou. Ještě před rokem 2022 existovala teorie, kterou vyslovil děkan ekonomické fakulty Moskevské státní univerzity. Ten říkal, že existuje smlouva mezi státem a společností.
V 90. letech a dokonce i v letech nultých se předpokládalo, že lidé jsou ochotni vzdát se části svých práv, jen aby žili lépe. A pocítili zlepšení ekonomické situace.
Je to jedna z teorií, ale takové nálady skutečně existují – že jsme velmoc a je třeba „to dokázat“. A stát s tím musí něco dělat a agregovat skrze mediální tváře. Musí existovat nějaký moderátor, který bude říkat: „Ano, je třeba dojít až k Lamanšskému průlivu“. A lidé v zemi budou sedět u televize a říkat: „No skutečně! Ten je ale šikovný, říká pravdu.“
Nejsou to všichni lidé v zemi. Jsou lidé, kteří říkají, že to není potřeba. Ostatně i Vladimir Putin otevřeně mluví o tom, že máme dost území, takže je to konflikt hodnotový, civilizační, kvůli politickým zájmům. A neustále se vrací k té myšlence, proč se NATO rozšiřovalo na východ…
Peníze na válku
Vraťme se ke stavu ruské ekonomiky. Analýza Kielského institutu tvrdí, že od začátku války do letošního dubna klesl objem aktiv ruského Fondu národního blahobytu z 6,5 procenta HDP na 1,8 procenta. Rozpočtový schodek překročil plán a stejně tak klesly příjmy z ropy a plynu. Přijde někdo za Putinem a řekne mu: „Už nemáme na válku peníze, musíme ji ukončit?“
Díky krizi v Hormuzu ceny ruské ropy i dalších surovin vzrostly. Peníze na válku tak letos nedojdou. Takže si myslím, že k takové situaci, jakou jste popsal - že přijde někdo z vlády nebo třeba guvernérka centrální banky Elvira Nabiullinová řekne Vladimiru Vladimiroviči, že došly peníze a je třeba nutně omezit výdaje na obranu, v roce 2026 nedojde.
Když jsme spolu mluvili loni v srpnu, v různých ruských regionech se objevovaly problémy s nedostatkem benzinu. Na Krymu i v dalších regionech to teď vypadá podobně. Jaký podíl na tom mají útoky ukrajinských dronů? Jak se na tom podepisuje například nedostatek dílů pro rafinerie? Tehdy jste mi řekl, že kvůli sankcím jsou problémy s jejich dovozem…
Sankce na to vliv nemají. Je to pouze otázka ceny opravy. Letos Ukrajinci začali s údery dříve než loni - přesně ve chvíli, kdy začala nová motoristická sezona.
Hlavní problém je v benzinu, protože ruské rafinerie byly od sovětských dob více nastaveny – a tehdy byly i postaveny – na výrobu spíše nafty než benzinu. Proto vyvážíme přibližně polovinu nafty, co vyrobíme, druhá polovina stačí pro vnitřní trh. Ale u benzinu šlo v průměru asi 90 procent vyrobeného objemu za rok pro vnitřní trh, takže na export zbývalo jen deset až 15 procent.
V létě se vyváželo ještě méně a o to více benzinu šlo na vnitřní trh. A k tomu nám každoročně spotřeba paliva roste a roste. Stačí, aby se opravovala desetina výrobních kapacit benzinu, a vzniká riziko nedostatku.
Ukrajina se nám nyní snaží vyřadit logistiku. Dříve se do nových regionů a na Krym dopravovalo palivo a benzin cisternovými vozy, oni se nyní snaží tuto trasu přehradit drony. Ničí cisterny a nedovolují tyto regiony zásobovat. To přibylo; loni nic takového nebylo. V těchto regionech nejsou vůbec žádné rafinerie a nikdy nebyly, takže tam se dováží všechno.
To je bezpochyby další problém a ani u něj nevidíme, že by ho stát dokázal nějak vyřešit.
A navíc je tu ještě jedna obtíž – ta byla i loni a byla tu vždy – v tom, že na Krymu ani v nových regionech nejsou čerpací stanice velkých společností, takzvaně vertikálně integrovaných (tzn. společnosti, které mají vlastní těžbu, zpracování i odbyt, např. Rosněfť, Lukoil, Gazpromněfť atd. - pozn. red.).
Nejvíce tím trpí nezávislé čerpací stanice. I v jiných regionech Ruska, nejen na Krymu, se objevují zprávy, že tam čerpací stanice začala prodávat po 20 litrech na auto. Nebo se na dané stanici benzin neprodává vůbec.
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Celý díl si můžete pustit zde.
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