Rusko překročilo nový rekord. Za jediný den vyslalo na Ukrajinu 1560 dronů

Rozsáhlý noční ruský útok na Kyjev a další části Ukrajiny si vyžádal nejméně pět mrtvých, více než 40 zraněných a přibližně deset pohřešovaných. Ukrajinské úřady hlásí rozsáhlé škody na obytných domech i civilní infrastruktuře.
Nejvážnější situace byla v Kyjevě, kde útok způsobil požár výškového obytného domu v Oboloňském obvodě. V Darnycké čtvrti bylo po zásahu devítipatrového domu zničeno 18 bytů. Levobřežní část metropole se zároveň potýkala s výpadky dodávek vody.
Ruské údery zasáhly také další regiony země. V Oděské oblasti byly cílem přístavy a železniční infrastruktura, přičemž dva lidé utrpěli zranění. Další raněné hlásí také Kyjevská oblast a Charkov. Podle ukrajinského prezidenta bylo po celé zemi poškozeno 180 objektů, z toho více než 50 obytných budov.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko během noci nasadilo 675 dronů a 56 raket, včetně tří hypersonických střel Kinžal a 18 balistických raket Iskander. Protivzdušné obraně se dle dostupných informací podařilo zneškodnit 652 dronů a 41 raket. Dopady trosek sestřelených bezpilotních prostředků pak způsobily škody nejméně v dalších 18 lokalitách.
Podle ukrajinského vedení vyslalo Rusko od půlnoci na ukrajinská města a obce přes 1560 dronů. Od začátku války je to více než tisíc bezpilotních prostředků během jediného dne. Prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti vyzval zahraniční partnery k další podpoře Ukrajiny.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho protivzdušná obrana v noci sestřelila 36 ukrajinských dronů nad ruskými regiony a okupovaným Krymem. O případných škodách nebo obětech ale neinformovalo.