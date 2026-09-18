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Zahraničí

Rusko požaduje stažení amerického raketového systému Typhon z Japonska

ČTK
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Rusko požaduje od Japonska, aby nechalo ze svého území stáhnout americký raketový systém Typhon schopný odpalovat střely SM-6 a Tomahawk. V pátek to podle agentury TASS prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Odkázala také na nótu z počátku září, ve které Moskva vyjádřila protest vůči společným vojenským cvičením Japonska, USA a Austrálie.

Japonsko by podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marije Zacharovové mělo zmíněnou protestní nótu brát velmi vážně.
Japonsko by podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marije Zacharovové (na snímku) mělo zmíněnou protestní nótu brát velmi vážně.Foto: Reuters
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Japonsko by podle Zacharovové mělo zmíněnou protestní nótu brát velmi vážně. Moskva v ní cvičení Orient Shield, které se koná na více místech Japonska a které skončí 24. září, označuje za hrozbu pro ruskou bezpečnost.

Ruský protest z počátku září výslovně upozorňuje na systém Typhon, který by z japonského území mohl zasáhnout části Ruska i Číny. Zacharovová už dříve označila rozmístění této raketové zbraně v Japonsku za zcela nepřijatelné a vyzvala Tokio k návratu k pacifismu.

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Americká armáda pozemní systém Typhon na ostrov Kjúšú na jihu Japonska instalovala v červnu, a to právě kvůli připravovaným manévrům. Po skončení cvičení se podle The Japan Times očekává dočasné přesunutí kompletu na americkou základnu na japonském území.

Vojenské cvičení se koná několik týdnů poté, co ruský prezident Vladimir Putin navštívil Iturup, největší z jižních Kurilských ostrovů, na něž si dlouhodobě kladou územní nárok Rusko i Japonsko.

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Podle ruské státní agentury TASS to byla první Putinova osobní návštěva tohoto souostroví. Tokio Putinův krok důrazně odsoudilo a předvolalo si ruského velvyslance, což Moskva kritizovala. Putin následně prohlásil, že za současné zhoršení vztahů mezi Ruskem a Japonskem může zcela jednoznačně Tokio.

Vztahy mezi Tokiem a Moskvou se zhoršily po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Japonsko se spolu s ostatními zeměmi skupiny G7 připojilo k sankcím proti Rusku a poskytuje Ukrajině finanční i vojenskou podporu s výjimkou smrticích zbraní. Kyjev stejně jako Washington uznává japonskou svrchovanost nad spornými ostrovy.

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