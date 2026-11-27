Rusko hodlá pokračovat v modernizaci svého vojenského námořnictva, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin, který se v pátek zúčastnil slavnostního vztyčení vlajky na nové jaderné ponorce Perm, prvním plavidle tohoto typu, vyzbrojeném hypersonickými střelami Cirkon. Uvedla to agentura Reuters.
Putin také vyjádřil přesvědčení, že veškeré plány na vybudování silných námořních sil budou realizovány včas a v plném rozsahu, dodala s odvoláním na ruské tiskové agentury.
Rusko jako jedna z mála zemí na světě je s to stavět mocné jaderné ponorky, zdůraznil v pátek Putin. Posádku nové jaderné ponorky obdaroval ikonou z hlavního chrámu ozbrojených sil. "Má to pro nás velký význam, bude nás chránit při dálkových plavbách," prohlásil kapitán Ivan Arťušin.
Perm je pátá ponorka třídy Jaseň-M, patřící ke čtvrté generaci jaderných ponorek. Perm se začala stavět v červenci 2016, loni v březnu opustila výrobní halu a úspěšně absolvovala zkoušky. Posílit má Tichooceánskou flotilu ruského námořnictva.
Současně jde o první ponorku uzpůsobenou z výroby jako nosič hypersonických střel Cirkon, které podle loňského Putinova vyjádření mají dolet přes 1000 kilometrů a létají rychlostí desetinásobku rychlosti zvuku.
Jiné víceúčelové ponorky třídy Jaseň-M jsou vyzbrojeny protilodními střelami Oniks a střelami s plochou dráhou letu Kalibr, poznamenala agentura Interfax.
Ukrajina, která během války s Ruskem zdecimovala ruskou Černomořskou flotilu, včetně její vlajkové lodi, křižníku Moskva, tento týden zasáhla dvě ruská plavidla u břehů Libye, a to včetně nejnovější korvety Merkurij.
Terčem ukrajinských dronů se staly i ruské lodě v Baltském a Kaspickém moři. Od loňského listopadu se začaly objevovat informace o útocích bezposádkových plavidel nebo dronů na nákladní lodě v Černém, ale i Středozemním moři, hlavně na tankery přepravující ruskou ropu.
Minulý měsíc ruská média informovala, že se Rusko chystá místo nákladné opravy poslat do šrotu vlajkovou loď své Severní flotily, jaderný křižník pojmenovaný po carovi Petru Velikém.
Křižník Pjotr Velikij se začal stavět v sovětské éře a původně byl pojmenován po zesnulém vůdci sovětských komunistů a někdejším veliteli sovětské tajné policie KGB Juriji Andropovovi.
Speciální komise dospěla k předběžnému závěru o neúčelnosti modernizace křižníku Pjotr Velikij vzhledem k jeho opotřebení, řekl státní agentuře TASS šéf společenského hnutí na podporu námořnictva Vladimir Malcev s tím, že zatím nejde o konečné rozhodnutí. "Z jaderných (křižníků) nám zbývá jediný, Admiral Nachimov," řekl Malcev TASS během konference k 330 letům ruského námořnictva.
Právě modernizace Nachimova slouží komentátorům jako ilustrace poměrů v ruském námořnictvu a loďařském průmyslu: oprava se vlekla 28 let a nakonec stála více než 200 miliard rublů (asi 54 miliard korun), tedy dvojnásobek předpokládaných nákladů.
Do šrotu podle dřívějších zpráv tisku zřejmě poputuje i jediná ruská letadlová loď Admirál Kuzněcov, známá pod čtyřmi dalšími názvy: projektovala se s označením Sovětský svaz, pak Riga a po smrti sovětského vůdce Leonida Brežněva byla pojmenována po něm.
V roce 1987 byla přejmenována na Tbilisi, současný název má od roku 2000. Téhož roku se Kuzněcov zúčastnil cvičení v Barentsově moři, při kterém se potopila jaderná ponorka Kursk i s celou posádkou.
Stalo se tak v počátcích Putinova působení v čele státu. Komentátoři měli tehdy Putinovi za zlé, že ani nepřerušil dovolenou v Soči, a o necelý měsíc později, v rozhovoru s americkým moderátorem Larrym Kingem na otázku, co se stalo s ponorkou Kursk, lakonicky odvětil: "Potopila se." Od těch dob se Kreml naučil zvládat následky katastrof a pohrom mnohem lépe, tvrdí pozorovatelé.
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