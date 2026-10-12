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Zahraničí

Rusko pokračuje v teroristických útocích, hlásí Zelenskyj. Nezaslouží si oddych, kontruje Lavrov

ČTK
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Je čím dál víc zřejmé, že Rusko není ochotno přistoupit na energetické příměří navržené Spojenými státy, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X po pokračujících ruských útocích na ukrajinskou energetiku. Ukrajina si nezaslouží pauzu ve válce, prohlásil podle agentur šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov.

FILE PHOTO: British Foreign Secretary Miliband and Ukraine's President Zelenskiy visit the site of a recent Russian missile attack on the town of Pryluky in Chernihiv region
Ukrajinský prezident Volodymyr ZelenskyjFoto: REUTERS – Valentyn Ogirenko
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Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v reakci označil Lavrova za válečného zločince, který si už zajistil přední místo na lavici obžalovaných u soudu za ruskou agresi proti Ukrajině.

Americký prezident Donald Trump přitom v neděli bez podrobností oznámil, že ve válce, kterou Rusko pátým rokem vede proti Ukrajině, začalo s okamžitou platností platit energetické příměří. Obě strany s ním souhlasily, tvrdil Trump na své sociální síti Truth Social, kde také vyzval, aby toto příměří nikdo neporušil.

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Trump neuvedl žádné bližší podrobnosti o příměří, které ohlásil poté, co po pátečním telefonátu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem oznámil dodávky ruské ropy na americký a světový trh.

„Je stále zřejmější, že Rusko není ochotno přijmout energetické příměří navržené Spojenými státy a zamýšlí pokračovat ve svých teroristických vzdušných útocích proti našim lidem a komunitám. Rusové jen během dnešního dne zaútočili na šest energetických zařízení na Ukrajině a zranili 33 lidí po celé zemi,“ napsal Zelenskyj na X.

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„To je to, co se děje, když Rusko vidí vyhlídku na vyšší příjmy pro svou válečnou mašinérii,“ dodal.

Ukrajinský prezident ve svém příspěvku poděkoval představitelům Evropské unie a všem členským státům EU za přijetí nového balíčku sankcí proti ruskému zbrojnímu průmyslu a označil větší tlak na ruské firmy zapojené do výroby raket a dronů za „správný a nezbytný signál, pokud svou snahu ukončit ruskou válku myslíme vážně“.

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„Nemyslím si, že si (Zelenskyj) zaslouží oddych v boji, nenaletíme znovu na ujišťování a sliby,“ prohlásil ruský ministr zahraničí Lavrov podle státní tiskové agentury TASS na tiskové konferenci po jednání se svým libanonským protějškem.

Ruský prezident Vladimir Putin „jasně prohlásil, že bude pokračovat v plnění cílů speciální vojenské operace“, dodal Lavrov. Výraz „speciální vojenská operace“ Moskva používá pro své tažení proti Kyjevu. Tvrdil, že Rusko své cíle nikdy neměnilo, „na rozdíl od kličkování a vyhýbavých postojů Zelenského a jeho evropských pánů“.

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„Nemusíme se před nikým ospravedlňovat,“ prohlásil ruský ministr, který podle TASS takto okomentoval „hraný údiv Zelenského“ ohledně tvrzení amerického prezidenta Trumpa, že se Rusko a Ukrajina údajně dohodly na energetickém příměří.

Podle Lavrova odráží Zelenského reakce jediné, a sice, že „velmi dychtivě využívá jakákoli prohlášení, jakékoli iniciativy a jakékoli myšlenky ve veřejném prostoru, aby - stůj co stůj - prosadil pauzu (ve válce), po níž touží“.

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„Cíl je jediný, a to velmi prostý: získat čas a zajistit si tak pauzu. Dokonce prohlásil, že je připraven uspořádat prezidentské volby, pokud dostane dva měsíce na přeskupení sil. A během této doby by ho Evropa mohla napumpovat novými zbraněmi, aby mohl pokračovat v teroristické válce proti ruskému lidu,“ prohlásil Lavrov. Rusko nynější válku začalo svou invazí v únoru 2022, rozkaz k ní dal prezident Putin.

„Čím více takových bezvýznamných a cynických poznámek zazní, tím více důkazů pro soud přibude,“ poznamenal Sybiha o výrocích ruského ministra.

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Rusko potvrdilo připravenost dodávat ropu a ropné výrobky na americký a světový trh. Rusko podle vicepremiéra Alexandra Novaka začíná rušit zákaz vývozu nafty před plánovaným termínem a je připraveno ještě v říjnu dodat 300 tisíc tun nafty, v listopadu půl milionu tun, v prosinci milion tun.

Následně hodlá zvýšit tento objem na tři miliony tun měsíčně. Washington vyjímá z amerických sankcí dodávky ruské nafty na světové trhy do 7. dubna 2027, dodal TASS.

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