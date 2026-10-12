Rusko pokračuje v teroristických útocích, hlásí Zelenskyj. Nezaslouží si oddych, kontruje Lavrov

Je čím dál víc zřejmé, že Rusko není ochotno přistoupit na energetické příměří navržené Spojenými státy, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X po pokračujících ruských útocích na ukrajinskou energetiku. Ukrajina si nezaslouží pauzu ve válce, prohlásil podle agentur šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v reakci označil Lavrova za válečného zločince, který si už zajistil přední místo na lavici obžalovaných u soudu za ruskou agresi proti Ukrajině.
Americký prezident Donald Trump přitom v neděli bez podrobností oznámil, že ve válce, kterou Rusko pátým rokem vede proti Ukrajině, začalo s okamžitou platností platit energetické příměří. Obě strany s ním souhlasily, tvrdil Trump na své sociální síti Truth Social, kde také vyzval, aby toto příměří nikdo neporušil.
Trump neuvedl žádné bližší podrobnosti o příměří, které ohlásil poté, co po pátečním telefonátu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem oznámil dodávky ruské ropy na americký a světový trh.
„Je stále zřejmější, že Rusko není ochotno přijmout energetické příměří navržené Spojenými státy a zamýšlí pokračovat ve svých teroristických vzdušných útocích proti našim lidem a komunitám. Rusové jen během dnešního dne zaútočili na šest energetických zařízení na Ukrajině a zranili 33 lidí po celé zemi,“ napsal Zelenskyj na X.
„To je to, co se děje, když Rusko vidí vyhlídku na vyšší příjmy pro svou válečnou mašinérii,“ dodal.
Ukrajinský prezident ve svém příspěvku poděkoval představitelům Evropské unie a všem členským státům EU za přijetí nového balíčku sankcí proti ruskému zbrojnímu průmyslu a označil větší tlak na ruské firmy zapojené do výroby raket a dronů za „správný a nezbytný signál, pokud svou snahu ukončit ruskou válku myslíme vážně“.
„Nemyslím si, že si (Zelenskyj) zaslouží oddych v boji, nenaletíme znovu na ujišťování a sliby,“ prohlásil ruský ministr zahraničí Lavrov podle státní tiskové agentury TASS na tiskové konferenci po jednání se svým libanonským protějškem.
Ruský prezident Vladimir Putin „jasně prohlásil, že bude pokračovat v plnění cílů speciální vojenské operace“, dodal Lavrov. Výraz „speciální vojenská operace“ Moskva používá pro své tažení proti Kyjevu. Tvrdil, že Rusko své cíle nikdy neměnilo, „na rozdíl od kličkování a vyhýbavých postojů Zelenského a jeho evropských pánů“.
„Nemusíme se před nikým ospravedlňovat,“ prohlásil ruský ministr, který podle TASS takto okomentoval „hraný údiv Zelenského“ ohledně tvrzení amerického prezidenta Trumpa, že se Rusko a Ukrajina údajně dohodly na energetickém příměří.
Podle Lavrova odráží Zelenského reakce jediné, a sice, že „velmi dychtivě využívá jakákoli prohlášení, jakékoli iniciativy a jakékoli myšlenky ve veřejném prostoru, aby - stůj co stůj - prosadil pauzu (ve válce), po níž touží“.
„Cíl je jediný, a to velmi prostý: získat čas a zajistit si tak pauzu. Dokonce prohlásil, že je připraven uspořádat prezidentské volby, pokud dostane dva měsíce na přeskupení sil. A během této doby by ho Evropa mohla napumpovat novými zbraněmi, aby mohl pokračovat v teroristické válce proti ruskému lidu,“ prohlásil Lavrov. Rusko nynější válku začalo svou invazí v únoru 2022, rozkaz k ní dal prezident Putin.
„Čím více takových bezvýznamných a cynických poznámek zazní, tím více důkazů pro soud přibude,“ poznamenal Sybiha o výrocích ruského ministra.
Rusko potvrdilo připravenost dodávat ropu a ropné výrobky na americký a světový trh. Rusko podle vicepremiéra Alexandra Novaka začíná rušit zákaz vývozu nafty před plánovaným termínem a je připraveno ještě v říjnu dodat 300 tisíc tun nafty, v listopadu půl milionu tun, v prosinci milion tun.
Následně hodlá zvýšit tento objem na tři miliony tun měsíčně. Washington vyjímá z amerických sankcí dodávky ruské nafty na světové trhy do 7. dubna 2027, dodal TASS.
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