"Skrývají cenu agrese." Rusko přišlo o jeden a půl milionu vojáků, tvrdí Ukrajinci

Celkové ruské ztráty ve válce proti Ukrajině, která pokračuje pátým rokem, ve středu překročily 1,5 milionu zabitých a zraněných vojáků, uvedl na sociální síti ukrajinský generální štáb. Ve válečných podmínkách nelze podobná tvrzení znepřátelených stran nezávisle ověřit.
„Jeden a půl milionu vojáků - to je cena agrese, kterou se Rusko snaží skrýt,“ uvedlo ukrajinské velení. Jsou to největší ztráty v jedné válce, které ruská armáda utrpěla od druhé světové války. Podle ukrajinské armády toto číslo převyšuje celkové ztráty sovětské a ruské armády ve všech válkách a ozbrojených konfliktech druhé poloviny 20. a počátku 21. století dohromady.
„Je to stokrát víc, než činily ztráty Sovětského svazu v Afghánistánu za deset let. Je to 125krát více než oficiálně přiznané ztráty agresora v první a druhé čečenské válce,“ dodal generální štáb.
Upozornil, že za každým číslem na seznamu padlých a zraněných je „konkrétní okupant, který přišel se zbraní v ruce na ukrajinskou půdu“, a každodenní společná práce ozbrojených sil a všech lidí na Ukrajině.
Rusko ve válce přišlo také o více než 12 300 tanků, 25 290 kusů obrněných vozidel, více než 49 tisíc děl a tisíce dalších zbraní, poznamenal server RBK-Ukrajina.
Ruská armáda denně přichází o 1200 až 1400, někdy i 1500 zabitých či vážně raněných vojáků, nicméně Rusku stačí zdroje na to, aby válku proti Ukrajině vedlo ještě další dva roky, řekl před pár dny agentuře Ukrinform šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Oleh Ivaščenko. Ivaščenko připustil, že je těžké říct, zda by současné ekonomické problémy a těžké ztráty mohly ruskou společnost přimět k protestům. Rusko od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022 veškeré projevy nesouhlasu s válkou tvrdě trestá. Politická opozice v zemi neexistuje, drtivá většina odpůrců současného kremelského režimu je v exilu či ve vězení, a někteří kritici prezidenta Vladimira Putina jsou po smrti.
Kvůli vysokým ztrátám se spekuluje, že by Kreml mohl po volbách do Státní dumy, dolní komory parlamentu, které se uskuteční tento měsíc, vyhlásit mobilizaci, což ruský prezident Putin v poslední době opakovaně popřel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před časem také varoval, že do války by se mohly zapojit desítky tisíc severokorejských vojáků.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské invazi od února 2022. Moskva vlastní vojenské ztráty prakticky nezveřejňuje, Kyjev tak činí zřídka. Prezident Zelenskyj začátkem února řekl, že od vpádu ruských vojsk do jeho země v únoru 2022 padlo kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet bojovníků je podle něj také nezvěstný.
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