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Zahraničí

Rusko chystá útoky v zemích podporujících Kyjev, varují tajné služby

ČTK
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Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. Ve čtvrtek to v projevu v Sejmu řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině.

Donald Tusk během sumitu visegrádské čtyřky (V4).
Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. Ve čtvrtek to v projevu v Sejmu řekl polský premiér Donald Tusk. Foto: HN – Filip Singer
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Tusk v dolní komoře parlamentu mluvil o možných scénářích vývoje v nejbližší době. "Vlastností současné politiky se stala nepředvídatelnost," uvedl.

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Poslance, ale i polskou veřejnost Tusk vyzval, aby v nadcházejících měsících byli psychicky připraveni na náročné zkoušky.

Možné ruské hybridní útoky v členských zemích NATO budou podle polského premiéra vedeny tak, aby vypadaly jako náhodné. Jejich cílem může být "oslabovat motivaci zemí NATO používat pravidla aliance pro případ agrese vůči některé z členských zemí".

Řekl, že podle tajných služeb Rusko není ochotné vážně jednat o příměří, aniž by Ukrajina kapitulovala.

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Rusko Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem napadlo v únoru 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí. Polsko od samého začátku sousední zemi jednoznačně podporuje a varuje před nebezpečím, jaké současné Rusko představuje.

Tusk upozornil, že negativní změna v konfliktu znamená to, že ruská armáda ve velkém k útokům proti Ukrajině používá drony s proudovými motory, které jsou oproti předchozím typům rychlejší a létají ve velké výšce.

Takový dron se ve čtvrtek zřítil nebo byl sestřelen u Jahodynu na ukrajinské straně asi čtyři kilometry od hranic s Polskem. Ve dvou polských vojvodstvích sousedících s Ukrajinou se rozezněly sirény kvůli hrozbě vzdušného útoku a do vzduchu vzlétly polské a spojenecké stíhací letouny. Polský vzdušný prostor narušen nebyl.

V neděli ruský dron podle ukrajinských úřadů zasáhl lokomotivu osobního vlaku směřujícího do Varšavy, na soupravu zaútočil pouhé dva kilometry od polských hranic ve stanici Jahodyn. Jiný bezpilotní letoun tehdy zasáhl čerpací stanici necelý kilometr od hraničního přechodu Jahodyn-Dorohusk.

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