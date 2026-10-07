Rusko podle analytičky dánské tajné služby začalo v zemi se sabotážemi

Rusko zahájilo sabotážní operace proti dánským firmám, které se podílejí na zbrojních dodávkách na Ukrajinu. Ve středu to na bezpečnostní konferenci v Kodani prohlásila vedoucí analytička Dánské bezpečnostní a zpravodajské služby (PET) Josefine Christensenová. Ruské velvyslanectví v Kodani obvinění odmítlo a obvinilo dánské úřady z nepodloženého obviňování Moskvy.
Už na konci září varovala dánská vojenská zpravodajská služba FE před tím, že Rusko chce zintenzivnit hybridní válku. Dánsko patří k předním zemím, které poskytují podporu Ukrajině bránící se od února 2022 ruské invazi.
„Co jsme viděli na jaře, tak to bylo velké plánování, ale provádělo se toho velmi málo. Na počátku léta jsme zaznamenali, že toho začali uskutečňovat více,“ řekla Christensenová.
Rusko podle ní dospělo k závěru, že předchozí široce zamířené akce nepřispěly k odstrašení Západu, aby přestal Ukrajinu podporovat. Podle ní se tak Moskva chce zaměřit na cíle, jejichž zasažení bude mít přímý dopad na frontovou linii. „To znamená produkci zbraní,“ podotkla analytička.
Christensenová rovněž řekla, že Moskva si udržuje politickou kontrolu nad operacemi, ale operační smělost se zvyšuje. Poukázala i na to, že Moskva k akcím verbuje nezkušené lidi včetně bezdomovců a narkomanů, využívá k tomu i sociální sítě.
Získávání těchto prostředníků funguje tak, že nejprve dostávají lehké úkoly, jako jsou pozorování či fotografování, později ale nároky rostou až na sabotáže. „Může to být kdokoli, kdo jen chce rychle peníze,“ řekla o rekrutech. „A když první člověk neuspěje, tak na problém vrhají další, dokud neuspějí,“ dodala.
Hybridní válka a sabotáže na evropské půdě si získaly novou pozornost poté, co Německo nedávno obvinilo Rusko z pokusu o útok dronem na letiště Lipsko/Halle, což vedlo členské státy Evropské unie k výzvě k novým sankcím proti Rusku.
Polský premiér Donald Tusk nedávno v parlamentu řekl, že Rusko podle polských zpravodajců v nadcházejících měsících plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, aby dokázalo, že pátý článek Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně je spíše teoretické než praktické ustanovení.
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