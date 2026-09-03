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Zahraničí

Rusko plánuje sabotáž v Dánsku, varovala dánská zpravodajská služba

ČTK
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Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíli jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. Řekl to deníku Berlingske šéf dánské kontrarozvědky (PET) Emil Gräsholm.

Dánsko-německá hranice
Ilustrační fotoFoto: Reuters
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„Hlavním cílem je zastavit konkrétní dodávky pro ukrajinskou obranu,“ řekl Gräsholm. „Zároveň nás chtějí zastrašit, abychom přestali podporovat Ukrajince a neposilovali naše vlastní obranné schopnosti,“ dodal.

Zpravodajská služba obvykle o podobných věcech mlčí. V tomto případě byl však výběr cílů a přípravy tak konkrétní, že zpravodajci podle Gräsholma považovali za nutné zveřejnit informaci, že „se jedná o hrozbu, kterou je třeba brát vážně“. V rozhovoru s Berlingske uvedl jako možný cíl ruských plánů žhářství. Firmy z obranného průmyslu byly vyzvány, aby zpřísnily svá bezpečnostní opatření.

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Rusko se také snaží pro své plány naverbovat „obyčejné Dány“, často aniž by si byli vědomi, že pracují pro Moskvu. „Může to zahrnovat pořizování fotografií nebo videí firem nebo zařízení, které pak mohou být použity pro sabotážní plány,“ řekl Gräsholm. Vyzval Dány, aby byli podezřívaví, pokud se setkají s takovými žádostmi.

PET očekává, že hrozba bude i nadále narůstat „co do rozsahu a komplexnosti“. „Je namířena proti ukrajinským výrobcům zbraní v Dánsku,“ řekl Gräsholm. „Vidíme však, že Rusové mají obecně zájem o obranný průmysl v Dánsku,“ dodal.

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Dánsko patří mezi štědré poskytovatele vojenské podpory Ukrajině, která se pátým rokem brání plnohodnotné ruské válce.

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