Rusko plánuje další sabotáže v Evropě, varuje Kallasová. EU podle nové zprávy nezbrojí dost rychle

Evropské zpravodajské služby podle Kaji Kallasové zachytily informace, že Rusko chystá další sabotáže v Evropě. Šéfka unijní diplomacie varovala před útoky na infrastrukturu i demokracii, jejichž cílem má být zastrašit evropské státy a oslabit jejich podporu Ukrajině.
„Musíme být ostražití,“ prohlásila Kallasová v pondělí 28. září na jednání ministrů obrany EU v Bruselu. S tím, že Moskva se podle zpravodajských informací snaží rozdělit evropskou společnost a odradit ji od další pomoci Kyjevu. Ministři se mají kromě Ukrajiny a situace na Blízkém východě zabývat také připraveností evropských armád.
Varování přichází po sérii incidentů, které evropské vlády připisují Rusku. Německo například obvinilo Moskvu z pokusu o útok dronem s výbušninou na letišti Lipsko/Halle, které představuje významný logistický uzel pro NATO i pomoc Ukrajině. Rusko odpovědnost odmítá.
Napětí vzrostlo také v Baltském moři. Ruská fregata před necelými dvěma týdny vystřelila dvě světlice směrem k dánskému vojenskému vrtulníku Fennec v mezinárodních vodách. Jedna z nich podle dánského ministra obrany proletěla jen několik metrů od stroje. Moskva naopak obvinila dánskou posádku z nebezpečného manévrování.
Obavy zároveň posiluje první výroční zpráva Evropské obranné agentury (EDA) o obranné připravenosti. Podle jejího shrnutí současné plány členských států pravděpodobně nestačí k tomu, aby EU do roku 2030 odstranila největší nedostatky. Týkají se zejména protivzdušné a protiraketové obrany, pozemních a námořních sil, zásob munice a dronů.
Evropské země přitom výdaje na obranu výrazně zvýšily. EDA ale upozorňuje, že samotné peníze nestačí a Evropa musí mnohem rychleji rozšiřovat výrobu, budovat vojenské schopnosti a více nakupovat společně. Kallasová proto vyzvala členské státy, aby se nyní soustředily především na zaplnění nejkritičtějších mezer.
ŽIVĚ Rusko od poloviny června útočí na sklady, udeřili už na stovku v Kyjevské oblasti
Diplomatická roztržka mezi Kyjevem a Soulem pokračuje. Jižní Korea žádá omluvu poté, co Volodymyr Zelenskyj zveřejnil přesun severokorejských zajatců. Napětí mezitím dál roste i na bojišti: ruská řízená puma zasáhla v noci z neděle na pondělí bytový dům v Charkově a zranila nejméně 22 lidí, včetně osmi dětí.
„Pod touto vládou bych náčelníkem být nechtěl.“ Generál zavelel na zteč proti Babišovi
Ještě před několika dny byl profesionálním vojákem. A hned poté, co mu na konci prázdnin vypršel kontrakt s armádou, zahájil ostrou politickou kampaň. V rámci předvolební série tentokrát deník Aktuálně.cz vyrazil do Plzně, kde by chtěl v atraktivním souboji o Senát uspět Karel Řehka. „Nešel bych do ničeho, čím bych ohrozil armádu,“ říká bývalý náčelník generálního štábu v rozhovoru s reportérem.
Ropa zdražuje po odmítnutí íránského mírového návrhu. Brent překonal 107 dolarů
Ceny ropy zahájily nový týden růstem poté, co Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na ukončení války. Brent v pondělí zdražil o tři procenta na 107,38 dolaru za barel a WTI o 2,1 procenta na 94,32 dolaru. Trhy dál znepokojuje nejistota kolem Hormuzského průlivu.
„Omluvte se,“ žádá po Zelenského chybě zklamaný spojenec. Prozradil tajné informace
Diplomatická roztržka mezi Kyjevem a Soulem pokračuje. Kancelář jihokorejského prezidenta I Če-mjonga požaduje vysvětlení a omluvu po administrativě ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského. Ten na Valném shromáždění OSN prozradil, co neměl – přesun zajatých severokorejských vojáků do Jižní Koreje. „Těžce to poškozuje vztahy mezi oběma zeměmi,“ vzkázali Jihokorejci a zvažují další kroky.