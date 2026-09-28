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Zahraničí

Rusko plánuje další sabotáže v Evropě, varuje Kallasová. EU podle nové zprávy nezbrojí dost rychle

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek,ČTK
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Evropské zpravodajské služby podle Kaji Kallasové zachytily informace, že Rusko chystá další sabotáže v Evropě. Šéfka unijní diplomacie varovala před útoky na infrastrukturu i demokracii, jejichž cílem má být zastrašit evropské státy a oslabit jejich podporu Ukrajině.

EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy visits Ghana
Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová hovoří během oficiálního podpisu dohody o partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany mezi EU a Ghanou v Akkře v Ghaně 24. března 2026.Foto: Reuters – Francis Kokoroko
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„Musíme být ostražití,“ prohlásila Kallasová v pondělí 28. září na jednání ministrů obrany EU v Bruselu. S tím, že Moskva se podle zpravodajských informací snaží rozdělit evropskou společnost a odradit ji od další pomoci Kyjevu. Ministři se mají kromě Ukrajiny a situace na Blízkém východě zabývat také připraveností evropských armád.

Varování přichází po sérii incidentů, které evropské vlády připisují Rusku. Německo například obvinilo Moskvu z pokusu o útok dronem s výbušninou na letišti Lipsko/Halle, které představuje významný logistický uzel pro NATO i pomoc Ukrajině. Rusko odpovědnost odmítá.

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Napětí vzrostlo také v Baltském moři. Ruská fregata před necelými dvěma týdny vystřelila dvě světlice směrem k dánskému vojenskému vrtulníku Fennec v mezinárodních vodách. Jedna z nich podle dánského ministra obrany proletěla jen několik metrů od stroje. Moskva naopak obvinila dánskou posádku z nebezpečného manévrování.

Obavy zároveň posiluje první výroční zpráva Evropské obranné agentury (EDA) o obranné připravenosti. Podle jejího shrnutí současné plány členských států pravděpodobně nestačí k tomu, aby EU do roku 2030 odstranila největší nedostatky. Týkají se zejména protivzdušné a protiraketové obrany, pozemních a námořních sil, zásob munice a dronů.

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Evropské země přitom výdaje na obranu výrazně zvýšily. EDA ale upozorňuje, že samotné peníze nestačí a Evropa musí mnohem rychleji rozšiřovat výrobu, budovat vojenské schopnosti a více nakupovat společně. Kallasová proto vyzvala členské státy, aby se nyní soustředily především na zaplnění nejkritičtějších mezer.

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