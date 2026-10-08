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Zahraničí

Rusko odmítá další posílení NATO v Pobaltí. Podle Moskvy by šlo o eskalaci

ČTK
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Rusko by pokládalo případné rozmístění dalších sil Severoatlantické aliance v Pobaltí za eskalaci, varovala ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. O zřízení americké vojenské základny na svém území usiluje Litva, kde se dosud američtí vojáci, vyslaní k posílení východního křídla NATO a k odstrašení případné ruské agrese, střídají podle rotačního principu.

Russian President Vladimir Putin attends Valdai International Discussion Club in Moscow
Archivní foto. Ruský prezident Vladimir Putin se účastní zasedání Valdajského diskusního klubu v Moskvě.Foto: Reuters – Ramil Sitdikov
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Mluvčí před novináři pochválila Slovensko za odhalení sochy sovětského maršála Ivana Koněva na Dukle. Slovenský přístup dala do kontrastu s "barbarstvím v Česku", kde Koněvovu sochu odstranili.

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"Případné rozmístění dalších aliančních sil, včetně amerických jednotek, a vytvoření odpovídající vojenské infrastruktury v Pobaltí jednoznačně považujeme za eskalaci," řekla Zacharovová podle státní tiskové agentury TASS.

Litevský premiér Mindaugas Sinkevičius v úterý oznámil, že jeho země je připravena uhradit náklady, které by si zřízení vojenské základny vyžádalo. "Jsem rád, že se tato myšlenka bere vážně. Jde o klíčovou záruku odstrašení a bezpečnosti,“ napsal Sinkevičius na Facebooku. "Naši partneři musí pouze učinit politické rozhodnutí o trvalém rozmístění vojsk a Litva je připravena pokrýt s tím spojené náklady," dodal.

Spojené státy v Litvě od roku 2019 udržují prapor s tanky a obrněnými vozidly čítající téměř tisícovku vojáků, kteří se v Pobaltí střídají v několikaměsíčních intervalech. Sinkevičius uvedl, že návrh na přeměnu této přítomnosti na trvalou přednesl minulý měsíc při setkání s vyslancem amerického prezidenta Johnem Coalem. Prezident Donald Trump toto pondělí uvedl, že zřízení takové základny zváží.

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Trojice pobaltských států - Litva, Lotyšsko a Estonsko - bývala součástí Sovětského svazu. Všechny tři republiky po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na obranu. Všechny tři hraničí s Ruskem, Lotyšsko a Litva sousedí i s Běloruskem.

Odhalení Koněvovy sochy v takzvaném Údolí smrti u Dukelského průsmyku na severovýchodě Slovenska, kde na podzim 1944 pod maršálovým velením padly tisíce sovětských a československých vojáků během bojů s jednotkami nacistického Německa, ruská mluvčí ocenila jako příklad starostlivého přístupu Bratislavy k poučení z dějin a k odkazu předků.

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"Odhalení památníku Ivanu Koněvovi je krok správným směrem," řekla mluvčí. "Především je to jasný signál, že slovenský lid nezapomíná na poučení z dějin, váží si odkazu předků a nehodlá se smířit s projevy neonacismu ani ve své zemi, ani ve světě," zdůraznila podle TASS Zacharovová.

Zároveň připomněla, že s nápadem na zřízení maršálova památníku přišel slovenský premiér Robert Fico, a vyjádřila vděčnost slovenským přátelům za pozornost, s jakou přistupují ke společným stránkám dějin a k památce sovětských vojáků-osvoboditelů. Podle diplomatky je zodpovědný přístup slovenského vedení i občanů k uchování historické paměti v ostrém kontrastu s "naprostým barbarstvím úřadů – a nejen úřadů – v České republice", dodal TASS.

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Socha maršála Koněva stála řadu let v Praze, která ji v roce 2020 odstranila. Slovensko-ruská společnost tehdy usilovala o získání sochy, kterou chtěla vystavit na Slovensku. Tento nápad se realizovat nepodařilo, ale náhradou vznikl nový pomník na Dukle, jak uvedl portál slovenského listu Korzár.

Portál poznamenal, že Koněv je kontroverzní postavou, neboť vedl sovětská vojska, která v roce 1956 potlačila protisovětské povstání v Maďarsku. Koněv rovněž velel sovětským vojskům ve východní části Berlína v době, kdy komunistický režim začal budovat zeď mezi východní částí města a západními sektory.

Koněv rovněž v roce 1968 kryl průzkum sovětských rozvědčíků během návštěvy Prahy, několik měsíců před invazí do Československa, kterou vedla Sovětská armáda.

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