Rusko nikdy nespí. Kritici Kremlu nemají klid ani po odchodu ze země

Rusko od svého vojenského vpádu na Ukrajinu rozšířilo represe vůči kritikům režimu v zahraničí. K takovému závěru dospěla zvláštní zpravodajka OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Rusku Marijana Kacarovová ve své zprávě. Metody se podle ní posunuly od otevřeného násilí směrem k využívání skrytých, administrativních nebo digitálních nástrojů. Moskva se k těmto informacím nevyjádřila.
„Odchod z Ruska neznamená, že člověk nechá ruské represe za sebou,“ řekla v pondělí Kacarovová podle agentury Reuters Radě OSN pro lidská práva (HRC) v Ženevě. Ruská federace podle ní provádí rozsáhlou a systematickou politiku „nadnárodních represí“, která následuje represe domácí.
Rusko přitom podle zmíněné zprávy od začátku invaze na Ukrajinu opustilo odhadem 650 tisíc až 900 tisíc lidí včetně protiválečných aktivistů, novinářů, obhájců lidských práv, právníků nebo těch, kteří uprchli před mobilizací.
„Praxe pronásledování politických emigrantů je rysem sovětské a ruské státní politiky už více než století. Od plné invaze na Ukrajinu se však tato praxe zvětšila co do rozsahu, diverzifikovala se co do metod a rozšířila se i geograficky,“ uvádí zpráva, podle níž má Rusko dlouhou historii politických vražd, včetně otravy Alexandra Litviněnka v roce 2006 radioaktivním izotopem polonia 210.
Metody a rozsah útoků se ale podle Kacarovové změnily: od otevřeného násilí směrem ke skrytým, administrativním a digitálním nástrojům. „Represe se nyní šíří prostřednictvím zatykačů, databází, bank, digitálních systémů a zástupných aktérů - což je levnější, snadno rozšiřitelné a navržené tak, aby bylo obtížné prokázat původce,“ řekla Kacarovová.
Zastrašování příbuzných i konfiskace majetku
Zpráva vyjmenovává příklady represí, mezi něž podle ní patří nucené návraty lidí do Ruska kupříkladu formou extradice nebo deportace. „Ruská federace podle dokumentů, které unikly do médií, zneužívá systémy a mechanismy (mezinárodní policejní organizace) Interpolu nejvíce ze všech států,“ stojí ve zprávě.
Dokument se mimo jiné zmiňuje o sledování ruské diaspory bezpečnostními složkami, zastrašování příbuzných zůstávajících v Rusku, odpírání konzulárních služeb a cestovních dokladů či zabavování majetku. Popisuje také, jak Rusko zařazuje jednotlivce na svůj seznam „teroristů a extremistů“, což vede například k blokování jejich bankovních účtů i na Západě.
„Nadnárodní represe způsobují jednotlivcům, skupinám i státům hlubokou a trvalou újmu. Oběti, které se de facto ocitají bez státní příslušnosti, popisují neustálý strach, autocenzuru, omezení veřejných i online aktivit, ztrátu přístupu k bankovním a konzulárním službám, ztrátu majetkových práv a zdrojů obživy i nucené vysídlení,“ uvádí zpráva, podle níž je ochrana ohrožených osob nedostatečná.
Ochrana těchto lidí podle ní vyžaduje aktivní zapojení hostitelských států a mezinárodního společenství. „Stát dosáhne nejtrvalejší bezpečnosti tím, že bude podporovat práva těch, kteří jsou na jeho území terčem útoků,“ uvádí zpráva, na kterou Moskva zatím nereagovala.
V minulosti podle Reuters obvinění z nepřátelských akcí na cizí půdě Rusko popíralo a tvrdilo, že Západ proti němu vede pomlouvačnou kampaň.
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