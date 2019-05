Rusko nepošle další vojáky do Venezuely. Ani jsme na to nepomysleli, tvrdí Kreml

Rusko nebude zvyšovat počet svých vojáků ve Venezuele. Agentuře RIA Novosti to ve čtvrtek řekl místopředseda ruské vlády Jurij Borisov. Koncem března přistála ve Venezuele dvě ruská letadla se stovkou vojáků a výzbrojí. Podle Moskvy jde o "technické specialisty", kteří do nynější napjaté vnitropolitické konfrontace v zemi nijak nevstupují.

Příjezd ruských vojáků vyvolal napětí mezi Washingtonem a Moskvou, kterou americký prezident Donald Trump vyzval k okamžitému odchodu, jinak prý nechává "všechny možnosti otevřené". Ruská strana nasazení svých vojáků obhajovala s tím, že byli vysláni na základě žádosti venezuelské vlády, a proto tam zůstanou, dokud bude potřeba.

Před měsícem náměstek venezuelského ministra zahraničí Yván Gil při návštěvě Moskvy řekl, že do Venezuely by mohli dorazit další ruští vojáci. Borisov ale ve čtvrtek v rozhovoru s ruskými novináři takovou možnost vyloučil. "Ani jsme na to nepomysleli," řekl místopředseda ruské vlády.

Podle amerických analytiků zřejmě ve Venezuele působí členové ruských speciálních jednotek a odborníci na kybernetickou bezpečnost. Agentura Reuters dříve uvedla, že posláním ruské mise je patrně pomoci režimu Nicoláse Madura a chránit kybernetickou infrastrukturu jeho vlády.