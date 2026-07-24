"Rusko nemá právo na existenci." Nový Zelenského muž vyvolal bouři v Moskvě

Nový vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Mychajlo Drapatyj se v nově zveřejněném rozhovoru z roku 2023 ostře vymezil vůči Rusku a jeho vedení. Zveřejněné výroky okamžitě rozpoutaly v Moskvě bouři, přičemž ruské kruhy je označují za důkaz „fašistické“ Ukrajiny.
Zelenskyj jmenoval Mychajla Drapatého vrchním velitelem ukrajinských ozbrojených sil teprve v úterý večer, přesto už stihl rozzuřit Rusy.
Ve středu večer zveřejnil YouTube kanál Ukrainer W rozhovor z dokumentárního projektu o 72. mechanizované brigádě ukrajinských ozbrojených sil, který vznikl už v roce 2023. Drapatyj v něm pronesl hned několik výroků, které zaujaly.
V širší odpovědi na dotaz moderátorky, která se ho ptala na události kolem anexe Krymu v roce 2014, Drapatyj naznačil, že dnes je z Ruska země, která se nevyvíjí a nemá právo na existenci.
„To, co za nás nemůžeme nazývat sousedem, je národ s vedením, který nemá právo na existenci. Nic civilizovaného se tam po tisíciletí nezměnilo, ani v jejich mentalitě, ani v jejich imperiálně ambiciózním chování,“ prohlásil Drapatyj.
Už před rokem 2014 prý tušil, že „válka je nevyhnutelná“. Vysvětlil to tak, že po roce 1991, kdy Ukrajina získala nezávislost, ukrajinská politika dostatečně nesměřovala k dosažení plné nezávislosti na Ruské federaci.
Třiačtyřicetiletý Drapatyj patří k nejzkušenějším a nejrespektovanějším ukrajinským velitelům. Proti Rusku bojuje už od roku 2014 a během několika let se z pozice velitele praporu vypracoval až na samotný vrchol armády.
Vlastenecká výchova
Drapatyj se v rozhovoru rozpovídal i o práci s civilním obyvatelstvem. Podle nového šéfa ukrajinské armády je třeba provádět osvětovou práci a civilní obyvatelstvo vlastenecky vychovávat. A to proto, aby lidé chápali hrozbu, kterou představuje Rusko, a aby pak jednali v zájmu Ukrajiny.
„Ukrajinizaci“ v Doněcké a Luhanské oblasti podle něj nebyla v průběhu dějin věnována dostatečná pozornost, a proto se vytvořila část neuvědomělé populace. „Je to můj názor. Můžete souhlasit, nebo nesouhlasit,“ poznamenal.
Drapatyj také uvedl, že podle jeho názoru řada lidí v těchto regionech „nechce pracovat“ a „chtějí všechno zadarmo“. „V podstatě je jim lhostejné, v jaké zemi žijí nebo jak se jmenuje,“ prohlásil. Došel k tomu prý po rozhovorech s místními obyvateli.
„Je to fašista,“ zní z Moskvy
„Nový šéf Ozbrojených sil Ukrajiny dal rozhovor, ve kterém se projevil jako otevřený fašista,“ komentoval na svém kanále na Telegramu Drapatého výroky ruský prokremelský politolog Sergej Markov.
„Namluvil spoustu věcí o tom, že na Donbasu žijí lenoši, kteří chtějí všechno zadarmo. A to říká Drapatyj o nejpracovitějším regionu bývalé Ukrajiny - o Donbasu. Buď je Drapatyj prostě negramotný hlupák, který neví, že Donbas byl po desetiletí jedním z hlavních dárců do rozpočtu Ukrajiny? A že na Donbasu panuje doslova kult těžké hornické práce, to také neví?“ rozčílil se Markov.
Odkazuje se při tom na to, že Donbas byl před rokem 2014 jedním z nejvýznamnějších průmyslových regionů Ukrajiny a pocházelo z něj zhruba 15 procent ukrajinského HDP.
„Nebo je Drapatyj prostě lhář, který to ví a vědomě lže?“ ptá se Markov.
„Žádné slitování pro nepřítele“
S drsnou reakci přišli také další prokremelští experti, které oslovil ruský deník Moskovskij Komsomolec.
Například šéfredaktor časopisu Národní obrana Igor Korotčenko, který má velmi blízké vztahy s kremelskými autoritami, Drapatého rétoriku považuje za „manifest za konečné zrušení všech nevyslovených omezení pro útoky na civilní infrastrukturu v Rusku“.
Slova nového vrchního velitele Ukrajiny podle něj připomínají nacismus a nastal tak čas na „objektivní zhodnocení“.
„Musíme změnit veškerou naši formulaci týkající se kyjevského režimu, včetně doktrinální. Čelíme fašistické, nacistické Ukrajině. Náš postoj k ní musí být stejný jako k nacistickému Německu během Velké vlastenecké války (ruský, respektive sovětský název pro sovětsko-německou válku v letech 1941–1945, pozn. red.). Žádné slitování pro nepřítele,“ uvedl.
Dodal, tím, že by možná bylo potřeba změnit „cíle speciální vojenské operace (SVO). Tak Rusové nazývají válku na Ukrajině.
Podporoval i masový exodus
Paradoxem přitom je, že Korotčenko, který mluví o Ukrajincích jako o nacistech, často vystupuje v médií s výroky zpochybňujícími existenci Ukrajiny jako samostatného národa a státu či vyzývajími k likvidaci ukrajinské státnosti.
V září 2022 Korotčenko dokonce na ruské státní televizi podporoval útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu s cílem vyvolat masový exodus obyvatel, jindy zase prosazuje útok na evropské země.
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