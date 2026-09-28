Rusko nelze podcenit, ale porazit se dá. Švédsko představilo svůj recept

Vstup do NATO představuje pro Švédsko největší změnu obranné doktríny za posledních dvě stě let a zároveň definitivní konec dlouhé tradice vojenské neutrality. Stockholm proto rozjíždí největší posilování armády od 50. let. Důvodem je rostoucí hrozba ze strany Ruska, prohlásil švédský ministr obrany Pål Jonson na konferenci IISS Prague Defence Summit v Praze.
Švédsko zároveň patří mezi největší podporovatele napadené Ukrajiny – ročně jí poskytuje pomoc v průměru za čtyři miliardy eur. Podle Jonsona už ale nejde jen o jednostrannou pomoc, ale o oboustranné partnerství. Stockholm z ukrajinské fronty získává cenné zkušenosti, výcvik a především reálná bojová data. Ta švédská armáda využívá přímo při modernizaci svých stíhaček Gripen.
Švédský ministr upozornil, že Rusko nelze podceňovat, ale ani považovat za neporazitelného protivníka. Ruské jednotky podle údajů prezentovaných na konferenci denně ztrácejí na Ukrajině až tisíc vojáků. Moskva přesto disponuje rozsáhlými schopnostmi dálkových úderů, elektronického boje i dronových útoků a dokáže rychle přesouvat silné jednotky z oblasti Petrohradu a Kaliningradu.
Za důkaz trvalého ruského tlaku označil Jonson také hybridní operace po celé Evropě, kterými se Moskva dlouhodobě snažila zabránit vstupu Švédska do NATO. Po dokončení integrace do Aliance se proto Stockholm připravuje na ještě náročnější bezpečnostní prostředí.
Švédské výdaje na obranu letos dosahují 3,2 procenta HDP, do pěti let mají vzrůst na 3,5 procenta. Země tak výrazně navyšuje investice po desetiletích škrtů, kdy ozbrojené síly zmenšovala a soustředila se především na zahraniční misie.
Stockholm nyní plánuje vybudovat čtyři těžké mechanizované brigády, modernizovat letectvo i námořnictvo a pořizuje také raketomety HIMARS či střely dlouhého doletu Taurus NEO.
Mimořádnou výhodu představuje obnovený švédský systém povinné vojenské služby. Přibližně třetina branců po absolvování základního výcviku plynule přechází do profesionální armády nebo do švédské formy našich aktivních záloh.
Švédsko už zároveň posiluje svou přítomnost přímo na východním křídle NATO: do Lotyšska vyslalo těžký prapor a v pohotovosti drží bojovou skupinu, kterou může v případě potřeby rozšířit až na brigádu k podpoře Finska.
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