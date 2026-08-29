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Zahraničí

Rusko nelze démonizovat a vytlačovat z Evropy, prohlásil Fico a pustil se do Ukrajiny

ČTK
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Rusko nelze démonizovat a vytlačovat ho z Evropy, řekl v sobotu slovenský premiér Robert Fico, kterého opozice obviňuje z opakování ruské propagandy. Předseda vlády v projevu na oslavách 82. výročí začátku Slovenského národního povstání v Banské Bystrici také kritizoval Ukrajinu kvůli rozhodnutí vytvořit národní památník k uctění význačných Ukrajinců.

Slovenský premiér při loňském setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Foto z 9. května 2025.
Slovenský premiér při loňském setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Foto z 9. května 2025.Foto: Reuters – ALEXANDER NEMENOV
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„Každý stát musí respektovat legitimní bezpečnostní zájmy jiného státu. Rusko je třeba kritizovat, když dělá chyby, ale nelze Rusko démonizovat a vytlačovat ho z Evropy,“ prohlásil Fico.

Podle něj je Evropská unie mírovým projektem, a nikoliv prostředkem boje proti Rusku. „Evropská unie nepotřebuje více zbraní a rusofobii. Evropská unie potřebuje více diplomacie a konkrétní plány, jak pomoci ekonomice,“ řekl Fico, jehož současná vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Kyjev se ruské vojenské invazi brání od února 2022.

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Předseda slovenské vlády pak v kritice přístupu EU k válce na Ukrajině pokračoval v rozhlasovém diskusním pořadu veřejnoprávní stanice STVR.

„Pokud chceme mír a bezpečnost v Evropě, to lze dosáhnout jen s Ruskem. Je obrovskou strategickou chybou Evropské unie, co momentálně dělá, pokud jde o podporu války na Ukrajině,“ myslí si Fico, který se během přetrvávajícího konfliktu na Ukrajině, na rozdíl od řady evropských státníků, opakovaně setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

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V proslovu na oslavách Slovenského národního povstání, což bylo ozbrojené protifašistické vystoupení za druhé světové války, Fico také kritizoval Ukrajinu ohledně budování takzvaného panteonu, jehož součástí mají být podle dřívějších informací médií také příslušníci Ukrajinské povstalecké armády.

Ta mimo jiné nese odpovědnost za masové vraždy Poláků a Židů na území dnešní západní Ukrajiny během německé okupace za druhé světové války.

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„Když se buduje národní paměť, tak se stěží buduje tak, že se vytváří panteon lidí, které nelze odstřihnout od fašistické ideologie. Neumíte tyto lidi ostřihnout od toho, že byli součástí holokaustu, že vyvražďovali tisíce polských a jiných civilistů. Nemůžete vytáhnout ´banderovce´ a udělat z nich hrdiny jen proto, že bojovali za národní nezávislost. Je nebezpečné, když se zaměňuje role obětí a role pachatelů,“ řekl Fico.

Fico se opřel také do opozice

Značnou část svého projevu na oslavách výročí ministerský předseda věnoval kritice slovenské opozice. Zhruba rok před plánovanými parlamentními volbami na Slovensku Fico tvrdil, že politická alternativa pohrdá Slovenskem.

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Opoziční strany dříve během dne pronesly, že Ficova vládní koalice například popírá hodnoty, za které bojovali hrdinové při Slovenském národním povstání.

Do něj se v srpnu 1944 zapojili bojovníci mnoha zemí včetně Česka. Povstání nakonec skončilo jeho potlačením. Slovensku, které bylo za války dobrovolným spojencem nacistického Německa, ale pomohlo zařadit se mezi členy vítězné protinacistické koalice.

Povstáním byly také položeny základy k poválečné obnově společného státu Čechů a Slováků. Výročí zahájení povstání si země připomíná státním svátkem.

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