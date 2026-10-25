Rusko nebo EU? Takhle to v ostře sledovaných srbských volbách nestojí

Vypadá to jako obrovský mejdan a sousedské setkání k tomu. Všichni mají dobrou náladu, lidé tančí tradiční srbský tanec „kolo“ přátelé se zdraví a objímají. Ze všech čiší optimismus. „Vyhrajeme, celé Srbsko je s námi!“. „Režim končí“ říkají mi sebejistě účastníci. Závěrečný mítink opoziční Studentské kandidátky sice zaplnil centrum Bělehradu, jenže rozhodnou nedělní volby, které ráno začaly.
Od zvláštního zpravodaje Aktuálně.cz v Srbsku - V elektrizující atmosféře kolektivního nadšení si nikdo nepřipouští, že by volby nedopadly dobře. „A co když Vučić neuzná prohru?“, ptám se čtyř dívek, které právě nějakým zázrakem uprostřed namačkaného davu dokázaly vytvořit místo, na kterém s ostatními lidmi tancovaly v kruhu. „Půjdeme do ulic!“, zní jasná odpověď. Jsou to studentky psychologie, strávili dva semestry okupační stávkou, ale nelitují. „Tahle noční můra musí skončit“.
Tou „noční můrou“ myslí skoro patnáct let trvající vládu Aleksandra Vučiće, hegemona srbské politiky, bývalého premiéra i dvojnásobného prezidenta. Vučić dokázal najít recept na srbského voliče. Trochu ubral z nacionalismu, ale zase ne moc. Chce vstoupit do EU, ale provládní média si z unie dělají oblíbený terč. Vystupuje jako vášnivý obhájce srbského Kosova, ale nikdy nejde do úplné konfrontace.
Čínského prezidenta Si označuje jako „bratra“, Vladimíra Putina jako „velkého přítele“, ale neváhá se setkat i s Volodymyrem Zelenským a Ukrajince označuje za „bratrský národ“ (kterému mimochodem přes prostředníky klidně prodává munici).
Jenže zároveň vytvořil dusný a stále více autoritativní režim. Opozice je nepřítel národa, stávkující studenti agenti cizích mocností, politické oponenty občas zbijí ostří hoši v kapucích, zaměstnání ve státních firmách je jen pro loajální, média opakují jeho propagandu.
Když před dvěma lety spadl betonový přístřešek na čerstvě zrekonstruovaném nádraží v druhém největším městě Novi Sad a zahynulo šestnáct lidí, pohár přetekl. Zemi zachvátily dva roky trvající protesty a po zásahu policie proti studentům i okupační stávka na univerzitách.
Studenti se stali tváří protestů, a nakonec se transformovali do volebního bloku, který vymazal tradiční opozici. „Udělali z toho takovou Národní frontu. Ostatním stranám dali ultimátum, že nesmí kandidovat. Takže tu máme jen dvě strany. Vučiće a Studenty. Je dost možné, že nikdo další se do parlamentu nedostane“, říká s mírnou hořkostí opoziční veterán a analytik Balša Božović.
Jestli se v něčem shodují analytici blízcí režimu i klasické opozici, tak je to kritika studentské kandidátky jako naivního všeobjímajícího hnutí. „Jsou tam všichni, od marxistů po nacionalisty. Vůbec nevíme, co od nich čekat. A to je problém. My z byznysu potřebujeme předvídatelnost,“ říká mi druhý den po mítinku šéf srbské obchodní komory Marko Čadež. „Oni si myslí, že můžou rozhodovat kolektivně a že nemusí mít lídra“, diví se zase Balša Božović. „Mají jakousi mystickou představu, že skrze ně promlouvá národ. Na mítinku dokonce 250 studentských kandidátů veřejně proklamovalo, že jejich mandát ´patří lidu´“.
Jenže studenti se brání. „Ono to má svojí logiku. Kdyby vybrali jednoho lídra, režim se na něj soustředí, budou se ho snažit zdiskreditovat. Tohle je bezpečnější,“ říká česko-bosenský politolog Damir Kasun. Stejně tak je prý pragmatické rozhodnutí nenosit na mítinky vlajky EU. „Režim by studenty obvinil, že jsou v žoldu Bruselu“.
Mítinky tak rozhodně nevypadají jako „Milion chvilek“. Srbské vlajky, pravoslavné kříže, ikony. Evropská unie už dávno v Srbsku není symbolem všeho dobrého. Žádný „Návrat do Evropy“. Při dotazech na vstup do EU mi většina lidí na mítinku řekne, že ano, ale je to takové rezignované ano. Jako kdyby nikdo ani nevěřil, že se to skutečně někdy stane.
Jednání o vstupu trvají už příliš dlouho. A navíc, jak říká jeden opoziční demonstrant: „Když sem přijede někdo z Bruselu, tak má plná ústa evropských hodnot, ale když Vučič nechává bít lidi a vládne jako diktátor, tak neřeknou ani slovo“.
Dalšímu vadí požadavek na to připojit se k protiruským sankcím. „Srbsko má dost svých problémů. Tohle není naše válka, proč bychom se měli stavět proti Rusku,“ říká demonstrant.
A není to jen názor lidí v davu. Je to i názor Studentské kandidátky – žádné sankce proti Rusku! Historik Vuk Vuksanović to popsal: „Lidi, že třeba Makedonci udělali pro unii úplně všechno. Změnili si dokonce název státu. A stejně jejich vstup blokují Bulhaři. Takže si říkají: ´proč bychom měli obětovat vztahy s Ruskem, když stejně nevíme, jak to dopadne? Když náš vstup budou blokovat třeba Chorvati?´“
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Rusko je kostlivec ve skříni Srbska. I vládní i opoziční politici po straně přiznávají, že si nemůžou dovolit postavit se proti této zemi. „Tohle je Srbsko, většina lidí tu prostě Rusko miluje“, říká Božović. „Většina našeho obchodu je se zeměmi EU, hlavně s Německem“, říká Marko Čadež z obchodní komory. Ale od Rusů „potřebujeme plyn. Stavíme potrubí dalšími směry, abychom diverzifikovali. Ale to nepostavíte přes noc. Potrvá to tak dva roky“.
„Pro politiky je Srbsko důležité ze tří důvodů - plyn, podpora srbského postoje ke Kosova v Radě bezpečnosti OSN a proruský sentiment národa,“ vysvětluje Vuksanović. „Rusové přitom vědí, že Srbové je používají jen jako páku při vyjednávání se Západem. A Srbové zase vědí, že je Moskva bez mrknutí oka prodá při nějakém větším geopolitickém dealu s Američany.“ Jenže pro běžného Srba je Rusko pořád slovanský pravoslavný bratr, kdežto Západ je ten, kdo „nás bombardoval“.
Srbská studentská opozice tak vzhlíží k Rusku, mluví o Kosovu, unie už pro ně není sexy a po případném vítězství se nevyhnutelně rozpadne, stejně jako se rozpadlo Občanské fórum. Bude mít navíc ostrého kritika zprava. Vučić se coby nacionalista si paradoxně mohl dovolit konstruktivnější politiku vůči Kosovu. Jenže v opozici si navlékne opět nacionalistický kabát a bude kritizovat každý vstřícný krok vlády.
Přes všechnu energii na opozičních mítinzích ale nakonec rozhodnou volební urny. „Nemáte představu, jak to vypadá na srbském venkově. Ten má Vučić pevně v rukou. Má páky na voliče. Zaměstnání, sociální pomoc, to všechno se využívá k nátlaku. Mají zmapovaného každého voliče“, není si finálním výsledkem jistý Božović.