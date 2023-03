Rusové nasadili u Bachmutu "ty nejlepší". Zlikvidujte je, nařídil ve videu generál

Ruská armáda nyní nasadila své nejlepší jednotky, aby dosáhla vítězství u Bachmutu, uvedl velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj při své nedávné návštěvě vojáků na frontě. Nepřátelské síly se podle něj nepřestávají pokoušet o obklíčení a dobytí města. "Cílem je zlikvidovat nepřítele, aby zemřel tady, u Bachmutu i jinde," apeloval Syrskyj na ukrajinské vojáky.

Generál Syrskyj zveřejnil v úterý na svém kanálu na Telegramu video, v němž promlouvá k ukrajinským jednotkám přímo na frontě u Bachmutu. "Naším cílem je zlikvidovat co nejvíce těchto nepřátel a vytvořit podmínky k tomu, abychom mohli zahájit protiofenzivní akce. Musíme skoncovat s nepřátelskými jednotkami, které stojí proti nám. Dokázali jste, že jste toho schopni," řekl vojákům na jejich základně, která vypadala jako velký průmyslový sklad.

Dále uvedl, že pro ukrajinské jednotky je hlavním cílem zlikvidovat co nejvíce ruských vojáků a vytlačit je k východním hranicím Ukrajiny. "Je důležité, abyste své úkoly splnili stejně skvěle jako doposud. Ale nejdůležitější je, abyste se po splnění úkolů vrátili ke svým jednotkám živí a zdraví," pokračoval ve svém proslovu.

Ukrajinský generální štáb v úterý nepřímo potvrdil, že ruské jednotky východoukrajinský Bachmut téměř obklíčily. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) ruské síly v posledních dvou dnech pokračovaly v útocích na město a postoupily z jihu směrem k centru a na severozápadě města.

Tvrdě se nyní bojuje i u Avdijivky a Marjinky, obcí u Doněcku ovládaného proruskými silami, zhruba 55 až 70 kilometrů jihovýchodně od Bachmutu. Obě obce protíná frontová linie. ISW uvádí, že ruské vojenské velení patrně v posledních týdnech rozhodlo, že do Avdijivky vyšle některé jednotky Wagnerovy skupiny. "Pokud wagnerovci opravdu bojují u Avdijivky, tak by to vysvětlovalo omezený taktický úspěch (Rusů) v této oblasti za poslední týden," podotýká ISW.

Ruské invazní síly se snaží dobýt Bachmut už dlouhé měsíce. Ukrajinští představitelé i pozorovatelé dlouhodobě uvádějí, že se u města vedou nejintenzivnější boje z celé fronty, které si vyžádaly nespočet mrtvých na obou stranách.

Video: Znepokojivá "pitva" íránského dronu. Ukrajinci zalarmovali spojence (27. 3. 2023)