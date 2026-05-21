Rusko na závěr jaderného cvičení nasadilo strategické zbraně, uvedla Moskva

Rusko do jaderného cvičení, které ve čtvrtek končí, nasadilo strategické jaderné zbraně, oznámilo podle tiskových agentur ruské ministerstvo obrany.
Moskva také umístila jadernou munici ve skladech ve spojeneckém Bělorusku, které se rovněž zapojilo do manévrů kritizovaných sousední Ukrajinou, jež pátým rokem čelí ruské vojenské agresi.
Záběry zveřejněné ministerstvem podle státní agentury TASS ukazují nasazení mobilního pozemního strategického raketového systému Jars, který je určen k odpalu mezikontinentálních střel, či pohyb strategických ponorek v Tichém oceánu a Severním ledovém oceánu.
Strategické zbraně mají ničivější potenciál než taktické jaderné zbraně, mají globální dosah a jsou klíčovou součástí jaderného odstrašení.
Součástí cvičení bylo například i využití nadzvukových leteckých střel Kinžal ruským letectvem k nesení jaderných hlavic. Tyto střely vybavené konvenčními hlavicemi ruská armáda využívá i k útokům na sousední Ukrajinu.
Tisíce vojáků i rakety
Do manévrů se během tří dnů zapojila raketová vojska strategického určení, Severní a Tichooceánská flotila vojenského námořnictva, strategické bombardéry a další síly s více než 64 tisíc vojáky, 7 800 kusy techniky, včetně více než 200 raketových zařízení, více než 140 letadel, 73 lodí a 13 ponorek, z toho osm strategických raketových.
Cvičení, které začalo v úterý a odehrává se na území Ruska a Běloruska, probíhá v době zvýšeného napětí mezi Ruskem a NATO, kdy Moskva mluví o existenčním boji se Západem kvůli Ukrajině.
Kyjev zneklidňuje zapojení Běloruska, jehož hranice jsou nedaleko od ukrajinské metropole. Rusko dnes uvedlo, že do Běloruska dopravilo jako součást cvičení jadernou munici. Minsk a Moskva v květnu 2023 podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku a první hlavice tam Rusko dopravilo téhož roku.
