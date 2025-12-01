Tajný plán pro válku s Ruskem. Unikly další detaily, Němci nenechávají nic náhodě

Němečtí představitelé už dříve uvedli, že očekávají, že Rusko bude moci zaútočit na NATO už v roce 2029, řada špionážních incidentů a sabotážních útoků či vniknutí do evropského vzdušného prostoru ale naznačuje, že Rusko může chystat úder i dřív. Generálporučík německé armády Alexander Sollfrank dokonce varoval, že je schopné zaútočit už teď.
Vojenští analytici se domnívají, že jakékoli možné příměří na Ukrajině by mohlo Rusku uvolnit čas a zdroje na přípravu akcí proti členům NATO v Evropě. I proto vznikl zmíněný plán. Jeho autoři věří, že pokud se jim podaří posílit odolnost Evropy, mohou zajistit nejen vítězství, ale také snížit pravděpodobnost války.
O plánu v hrubých obrysech informovala média už koncem roku 2024. Dokument, jehož další podrobnosti odhalil WSJ, vypracovalo dvanáct vysokých německých důstojníků. Práce na něm začala zhruba před dvěma a půl lety. Podle WSJ mimo jiné popisuje přesun 800 tisíc německých, amerických a dalších vojáků NATO na východ k frontové linii. Zpráva zahrnuje i přístavy, řeky, železnice a silnice, které by vojáci používali - ale také způsoby zásobování nebo ochrany na jejich cestě. Po své aktualizaci se dočkal rozšíření o nemocnice, policejní sbory či agentury pro řešení katastrof.
"Cílem je zabránit válce tím, že našim nepřátelům jasně dáme najevo, že pokud na nás zaútočí, nebudou úspěšní," řekl vojenský důstojník a jeden z prvních autorů plánu.
Kritický stav infrastruktury
Největšími překážkami, kterým němečtí plánovači čelí, jsou často ty nehmotné - tedy složitá pravidla pro zadávání veřejných zakázek, zákony na ochranu údajů a další předpisy.
Zvláštní pozornost ale plán věnuje infrastruktuře. Berlín odhaduje, že 20 procent dálnic a více než čtvrtina dálničních mostů potřebuje kvůli nedostatečnému financování opravu. Investici vyžadují i německé přístavy v Severním a Baltském moři, konkrétně 15 miliard eur. Jinak hrozí omezení volného pohybu vojsk.
To ukázala i cvičení, kterých se vojáci zúčastnili. Některá místa byla pro počet vojenských vozidel malá, v jednom testu se konvoj zpozdil kvůli dopravní zácpě. Cvičení testovala ale i pohyby jednotek velkými městy - do Hamburku dorazilo lodí 500 vojáků NATO a pokusili se vytvořit konvoj 65 vozidel pro přesun na východ. Cvičilo se i létání s drony, blokády protestů nebo simulace útoků na klíčová místa.
Další výzvou, které Německo čelí, je obrana proti sabotážím, kterou podle úředníků ztěžují aktuální "mírové" zákony. Plán označuje sabotáže za jedny z vůbec největších hrozeb.
Všechny problémy autoři promítají do aktualizovaných verzí plánu. I nyní lze očekávat, že projekt projde opakovanou revizí.
Spolková obrana svůj pokrok v plánu hodnotí optimisticky. "Vzhledem k tomu, že jsme na začátku roku 2023 začali s prázdnou stránkou, jsme s dnešním stavem spojení. Jedná se o velmi sofistikovaný produkt," prohlásil podle WSJ spoluautor projektu.