Tajný plán pro válku s Ruskem. Unikly další detaily, Němci nenechávají nic náhodě

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 59 minutami
Evropské země se připravují na možnou hrozbu ruského útoku na některý ze členských států NATO. Deník Wall Street Journal (WSJ) odhalil podrobnosti o tajném plánu, který pro případ války s Ruskem vypracovalo Německo. 
Německo tajně sepsalo 1200stránkový plán pro případ útoku Ruska na NATO | Video: Associated Press

Němečtí představitelé už dříve uvedli, že očekávají, že Rusko bude moci zaútočit na NATO už v roce 2029, řada špionážních incidentů a sabotážních útoků či vniknutí do evropského vzdušného prostoru ale naznačuje, že Rusko může chystat úder i dřív. Generálporučík německé armády Alexander Sollfrank dokonce varoval, že je schopné zaútočit už teď.

Vojenští analytici se domnívají, že jakékoli možné příměří na Ukrajině by mohlo Rusku uvolnit čas a zdroje na přípravu akcí proti členům NATO v Evropě. I proto vznikl zmíněný plán. Jeho autoři věří, že pokud se jim podaří posílit odolnost Evropy, mohou zajistit nejen vítězství, ale také snížit pravděpodobnost války.

O plánu v hrubých obrysech informovala média už koncem roku 2024. Dokument, jehož další podrobnosti odhalil WSJ, vypracovalo dvanáct vysokých německých důstojníků. Práce na něm začala zhruba před dvěma a půl lety. Podle WSJ mimo jiné popisuje přesun 800 tisíc německých, amerických a dalších vojáků NATO na východ k frontové linii. Zpráva zahrnuje i přístavy, řeky, železnice a silnice, které by vojáci používali - ale také způsoby zásobování nebo ochrany na jejich cestě. Po své aktualizaci se dočkal rozšíření o nemocnice, policejní sbory či agentury pro řešení katastrof.

"Cílem je zabránit válce tím, že našim nepřátelům jasně dáme najevo, že pokud na nás zaútočí, nebudou úspěšní," řekl vojenský důstojník a jeden z prvních autorů plánu. 

Kritický stav infrastruktury

Největšími překážkami, kterým němečtí plánovači čelí, jsou často ty nehmotné - tedy složitá pravidla pro zadávání veřejných zakázek, zákony na ochranu údajů a další předpisy. 

Zvláštní pozornost ale plán věnuje infrastruktuře. Berlín odhaduje, že 20 procent dálnic a více než čtvrtina dálničních mostů potřebuje kvůli nedostatečnému financování opravu. Investici vyžadují i německé přístavy v Severním a Baltském moři, konkrétně 15 miliard eur. Jinak hrozí omezení volného pohybu vojsk. 

To ukázala i cvičení, kterých se vojáci zúčastnili. Některá místa byla pro počet vojenských vozidel malá, v jednom testu se konvoj zpozdil kvůli dopravní zácpě. Cvičení testovala ale i pohyby jednotek velkými městy - do Hamburku dorazilo lodí 500 vojáků NATO a pokusili se vytvořit konvoj 65 vozidel pro přesun na východ. Cvičilo se i létání s drony, blokády protestů nebo simulace útoků na klíčová místa.

Další výzvou, které Německo čelí, je obrana proti sabotážím, kterou podle úředníků ztěžují aktuální "mírové" zákony. Plán označuje sabotáže za jedny z vůbec největších hrozeb.

Všechny problémy autoři promítají do aktualizovaných verzí plánu. I nyní lze očekávat, že projekt projde opakovanou revizí.

Spolková obrana svůj pokrok v plánu hodnotí optimisticky. "Vzhledem k tomu, že jsme na začátku roku 2023 začali s prázdnou stránkou, jsme s dnešním stavem spojení. Jedná se o velmi sofistikovaný produkt," prohlásil podle WSJ spoluautor projektu.

"NATO je podvod." Kasparov v silném projevu tvrdě zkritizoval Západ, video je hitem (celý článek s videem zde)

"Začínám být zoufalý," prohlásil Garry Kasparov během Halifax Security Forum ohledně války na Ukrajině | Video: YT/Halifax International Security Forum
 
