Možná napůl oslepnu a vím, kdo za to může, tvrdí Navalnyj. Z útoku chemikálií viní Kreml

Ruský opoziční aktivista a politik Alexej Navalnyj má od čtvrtka zelenou tvář. Neznámý muž mu stříkl do obličeje zelenou chemickou látku. Navalnyj z útoku obviňuje ruské bezpečnostní služby. Den poté totiž televizní stanice REN-TV odvysílala záběry, na kterých má útočník záměrně rozmazaný obličej. Podle Navalného je to jasný důkaz, že incident inicioval Kreml. Nyní spolu s lékaři bojuje za to, aby nepřišel o zrak v pravém oku.

Moskva - Když ve čtvrtek odpoledne Alexej Navalnyj vycházel ze své kanceláře, neznámý útočník mu do obličeje vychrstl zelenou látku podobnou dezinfekci a utekl.

Ruský aktivista, opoziční politik a jeden z nejhlasitějších kritiků prezidenta Vladimira Putina utrpěl vážné poranění oka. Z útoku nyní obviňuje Kreml.

Záběry z incidentu v pátek odvysílala ruská televizní stanice REN-TV. Obličej muže, který na Navalného zelenou látku vylil, je ale úmyslně rozmazaný.

Не стесняются. РенТв (отдел Лайфньюз) публикует видео с зелёнкой. Лучшее доказательство, что фсб и АП тоже было в деле. Фирменный стиль pic.twitter.com/dCnvZbXV5t — Alexey Navalny (@navalny) April 30, 2017

Podle Navalného to dokazuje, že za útokem stály bezpečnostní složky FSB, které sledovaly jeho pohyb.

Do rukou redaktorů soukromé prokremelské televize REN-TV se video podle něj dostalo přímo z Kremlu, a proto je útočníkova identita skrytá. "Je to důkaz, že za tím stojí FSB. Tohle je jako jejich podpis," napsal na Twitter.

V pondělí pak na sociálních sítích sdílel společnou fotografii údajného útočníka Alexandra Petruňka (na snímku vlevo) a místopředsedy ruské Státní dumy Petra Tolstého (vpravo).

"Tohle je ten muž, který mě postříkal kyselinou, a jeho kamarád Tolstoj," napsal Navalnyj.

Вице-спикер ГосДумы от "Единой России" Петр Толстой с чуваком, плеснувшим в меня зелёнкой с кислотой. (А экстремист все равно ты) pic.twitter.com/H6ptlTVGjZ — Alexey Navalny (@navalny) May 1, 2017

Čtyřicetiletý politik, který se chystá příští rok kandidovat v prezidentských volbách proti Putinovi, má po útoku chemickou látkou vážné potíže s pravým okem. Lékaři se už několik dní snaží zachránit Navalného zrak.

"Stále bojujeme, abychom zajistili, že zrak zůstane nepoškozen," cituje Navalného britský list The Telegraph. "Pokud to nevyjde (a ta možnost existuje), pak bude mít Rusko prezidenta se stylovým bílým okem," dodal vůdce opozice.

Pětina Rusů by ho volila

Nestátní sociologická agentura Levada-Centr na začátku dubna uvedla, že povědomí o Navalném se v poslední době mezi obyvateli Ruska zvýšilo. Pětapadesát procent dotázaných, což je zatím vůbec nejvíce, zná jeho jméno.

V prezidentských volbách by ho volilo 18 procent z nich.

V Rusku probíhá vnitřní silná krize, únava z režimu je veliká, celý systém funguje na principu korupce, říká novinář Josef Pazderka. | Video: Martin Veselovský | 14:04

